Op de set van ‘Rookie’ met Matteo Simoni en Veerle Baetens: "Heerlijk spelen met haar. Ze is veelzijdig en authentiek" FV

05 juli 2019

00u00 0 Film Een verlaten fabrieksterrein in een uithoek van Bergen vormt momenteel de set van 'Rookie', het filmdebuut van regisseur Lieven Van Baelen (46). Matteo Simoni (31) en Veerle Baetens (41), die haar rentree maakt in de Vlaamse filmwereld, vertolken de hoofdpersonages.

Het weer is hen dezer dagen goedgezind. Misschien is het daardoor dat de sfeer op de set van 'Rookie' zo opvallend ontspannen is. Uiteraard is er ernst bij crew en cast. Maar er is ook tijd voor speelsheid. Zo wordt een draaiavond niet zelden afgesloten met een gemoedelijke barbecue.

"Een nostalgisch gevoel overvalt me", zegt Matteo Simoni, versierd met meer dan tien valse tattoos. "Als jonge kerel vond je me ook dikwijls rond zo'n oude fabriek in Hasselt, waar we dan allerhande onnozelheden uithaalden die eigenlijk niet mochten."

Met Veerle Baetens speelt Matteo nu al voor de derde keer samen. "In 'Zot van A' waren we zelfs een koppeltje, 't was één van mijn eerste kusscènes, zelfs", zegt hij. "Het is heerlijk spelen met haar. Een fantastische actrice, veelzijdig en authentiek."

Op technisch vlak zijn de opnames van 'Rookie' niet evident, met veel gevaarlijke motorstunts en groots opgezette sets. Matteo was voor de opnames al even bezig met motorlessen, maar zijn hoofdrol in de film zorgde ervoor dat hij vaart zette achter zijn motorrijbewijs. Toch laat hij de stunts over aan een geroutineerd racer. Die heeft bovendien al enkele wedstrijden afgewerkt in de filmoutfit van Matteo, en die beelden zullen ook in de film gebruikt worden.

Dromen opgeven

De spectaculaire scènes wisselen in 'Rookie' af met heftige dialogen. Centraal staat de flamboyante motorrijder Nicky (rol van Matteo), die leeft voor z'n races. Tot zijn wereld instort wanneer hij door een ongeval nooit meer op de motor zal kunnen zitten. Hij projecteert z'n dromen dan maar op Charlie (de 15-jarige debutant Valentijn Braeckman), de zoon van zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens). Zijn eigen grote droom moeten opgeven: Matteo durft er amper aan te denken. "Als ik m'n stem zou verliezen? Ik zou niet weten wat gedaan. Sinds vijf jaar heb ik wel een nieuwe liefde, en da's surfen. Misschien zou ik me daar dan helemaal op gooien?"

Voorlopig is er echter geen tijd om te surfen. Matteo heeft er nog maar net de opnames van 'The Racer' op zitten, en nu is er alweer 'Rookie' tot volgende maand. "Het voelt gelukkig niet als werken", zegt hij. "Maar natuurlijk begin ik dan al eens m'n vriendin te missen." Matteo belooft dan ook wat familietijd in te lassen de volgende maanden, want zondag liet hij weten dat hij binnen enkele maanden papa wordt.

'Rookie' komt in de late lente van 2020 in de zalen. Naast Matteo, Veerle en Valentijn spelen ook Stefaan Degand, Kris Cuppens en Tibo Vandenborre mee.