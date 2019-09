Op de set van ‘Red Sandra’: "Mensen moeten geëmotioneerd én boos de zaal verlaten" Isabelle Deridder

11 september 2019

00u00 0 Film Allebei hebben ze al bewezen dat ze kunnen regisseren, maar Jan Verheyen (56) en zijn echtgenote Lien Willaert (43) deden dat nog nooit samen.Tot nu. Het koppel sloeg voor de nieuwe Vlaamse film 'Red Sandra' voor het eerst de handen in elkaar. Deze maand vinden de laatste opnames plaats, en wij waren erbij.

Het rustieke kasteeldomein van Wissekerke in Kruibeke werd maandag helemaal omgetoverd tot een bedrijvige filmset. Regisseurskoppel Jan Verheyen en Lien Willaert is ondertussen al een dikke maand bezig met de opnames van 'Red Sandra', waarin de hoofdrollen weggelegd zijn voor Sven De Ridder (papa William), Darya Gantura (mama Olga) en de debuterende Rosalie Charles (Sandra). "Jan en ik hadden op voorhand wel wat schrik om samen te werken", geeft Lien toe. "In eerste instantie waren we zeer enthousiast, maar naarmate de startdatum van 'Red Sandra' naderde, kreeg ik toch stress. Gelukkig verloopt onze samenwerking echt prima. We hebben weleens een meningsverschil, maar dat blijft binnen de perken. Jan weet dat ik meestal gelijk heb", knipoogt Lien.

"Ik vind het een enorm voordeel dat ik dit samen met Lien kan doen", pikt Jan in. "We halen het beste in elkaar naar boven. Ik ben iemand die er probeert over te waken dat we het opnameschema niet al te veel in de war sturen, terwijl Lien zich dan weer meer bezighoudt met de acteurs. Ik zou er wel aan kunnen wennen om te blijven regisseren met mijn vrouw. (lacht)"

Goede vader of geldwolf

Hoewel de vrolijkheid van Lien en Jan anders doet vermoeden, is 'Red Sandra' een film waar je als kijker allerminst happy van wordt. In de prent - waarvoor Lien ook het scenario schreef - keren we immers terug naar het waargebeurde verhaal van de familie Massart. Zij slaagden er in 2008 in om via allerlei acties een miljoen euro in te zamelen voor hun dochter Sandra, die aan de zeldzame stofwisselingsziekte MLD leed. Al was hun verhaal zoveel meer dan dat, want het gezin bond ook de strijd aan met de farmasector. "Het hele gezin heeft een onwaarschijnlijke strijd gevoerd, maar op een bepaald moment zat William echt in de hoek waar de klappen vielen", legt Sven De Ridder (45) uit. "Plots was hij niet meer de liefhebbende vader volgens de publieke opinie, maar een geldwolf die z'n dochter gebruikte om zelf rijk te worden. Dat kan je toch niet vatten? Ik heb zelf kinderen, dus dat zet je wel aan het denken. Ik begrijp William, want als ouder ga je tot het uiterste voor je kinderen. Dat een farmaceutisch bedrijf de macht heeft om over leven en dood te beslissen? Nee, daar zou ik me ook niet zomaar bij neerleggen."

Wat we op de set precies gezien hebben, kunnen we uiteraard niet verklappen. Maar dat de film een emotionele mokerslag wil uitdelen, staat als een paal boven water. "Bij Jan en mij kwam dit verhaal echt binnen", aldus Lien Willaert. "Niet alleen omdat we zelf een dochter hebben, maar omdat de onrechtvaardigheid hier gewoon van afspat." "Ik hoop dat 'Red Sandra' hetzelfde effect zal hebben als 'Het vonnis'. Lien en ik willen dat de mensen geemotioneerd en boos zijn als ze de cinemazaal verlaten", vult Jan aan.

Rollercoaster

"Het is echt een heel heftig verhaal", zegt actrice Darya Gantura (33), die de moeder van Sandra vertolkt. "Ik had op voorhand heel veel stress voor deze rol. Ik heb de ouders van Sandra enkele keren ontmoet, en wat die mensen hebben meegemaakt... Da's ongelofelijk. De werkelijkheid overstijgt in dit geval de fictie. We hebben al heel wat emotionele scenes gedraaid. Maar da's uiteraard niets in vergelijking met wat de echte familie heeft meegemaakt. Ik kan dan ook alleen maar hopen dat mijn vertolking geen afbreuk doet aan het onwaarschijnlijke verhaal. Want echt: het is een rollercoaster. Gelukkig worden we op de set goed opgevangen."

Jan, Lien en de rest van de ploeg werken nog tot eind september aan 'Red Sandra'. Behalve in ons land werd er ook gedraaid in Nederland, Denemarken en Engeland. De film komt op 28 oktober 2020 in de zalen.