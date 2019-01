Op de set bij Paul Verhoeven: het verhaal van Benedetta, een lesbische non in de Middeleeuwen Rob van Scheers

11 januari 2019

14u46

Bron: de Volkskrant 0 Film Paul Verhoeven werd vorig jaar 80, maar dat weerhield hem er niet van te beginnen aan het megaproject Benedetta. De film gaat over een lesbische non in de late Middeleeuwen. Rob van Scheers, Verhoevens biograaf, mocht als enige langskomen op de set in Frankrijk.

9 juli 2018

“Hallo, met Paul.”

Verhoeven belt vanuit Den Haag, hij gaat volgende week beginnen aan de opnamen van Benedetta. Hij klinkt goedgeluimd, maakt grapjes. En peinst tussendoor: “Ik vraag mij ook weleens af: waarom doe ik dit nog? Alweer een nieuwe film. Al die stress.” Aan de andere kant: zo hoeft hij op 18 juli zijn 80ste verjaardag tenminste niet te vieren. “Die dag laat ik mooi aan mij voorbij gaan.”

Beter om te werken. Hij heeft, zo verduidelijkt hij, zich vooraf nog wel even laten checken door een arts. Elle, zijn vorige film uit 2016, was een relatief kleine productie. Het historische drama Benedetta, dat in de late Middeleeuwen speelt, behelst veel meer: draaien op verschillende locaties in Italië en Frankrijk, honderden figuranten, complexe materie. “Dan moet je wel goed in je vel zitten om er niet aan onderdoor te gaan. Zoals me bij Flesh + Blood bijna gebeurde.”

Filmen is geen schilderen. Mag hij ook graag doen, net als zijn dochter Helen Verhoeven (44) trouwens, nu een succesvol kunstenaar. “Tijdens het schilderen krijg je gelijk iets terug van het doek. Je hoeft maar een stap achteruit te doen en je ziet: o, daar wringt het. Of: die kleuren moeten anders. Met een schilderij ben je bijna in conversatie. Tijdens het filmen niet. Je moet gemiddeld twintig shots per dag halen, dat weet je. Maar pas in de montage zie je of je het allemaal wel goed hebt gedaan. Ja, in Amerika, daar kun je nog weleens drie weken draaitijd erbij krijgen, voor een aangepast einde bijvoorbeeld. Maar daar is hier geen geld voor.”

Enfin. Hij heeft er wel zin in. Voor een setbezoek is tegen het einde langskomen in Zuid-Frankrijk het best, denkt hij. Dan weten we hoe de vlag erbij hangt. En hij zal Mita (de Groot, zijn persoonlijke assistent) vragen de definitieve versie van het scenario te mailen. “Dan zie ik je in Le Thoronet.”

Zieneres of charlatan

Ah, ja, dat maakt nieuwsgierig: het scenario. Het blijkt 112 pagina’s te beslaan, de beoogde lengte van de film, met een budget van 15 miljoen euro, is tweeënhalf uur. De hoofdrol is voor Virginie Efira, die we eerder in Elle zagen. Ze speelt een Italiaanse non, genaamd Benedetta Carlini. Sinds haar 23ste wordt zij geplaagd door erotische, religieuze fantasieën. Ook heeft ze op een zeker moment de stigmata ontvangen. De andere nonnen zien haar daarom als een mystica die in rechtstreeks contact staat met God en Jezus, iets wat Benedetta zelf ook claimt.

Ze klimt snel op in de hiërarchie van de nonnen van Pescia. Ook de bevolking adoreert Benedetta – het heeft er alle schijn van dat de stad door haar bijzondere verbond gespaard blijft van de pest, die elders overal om zich heen grijpt. Totdat de twijfel toeslaat: is zij een zieneres of een charlatan?

