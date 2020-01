Oorlogsepos ‘1917' wint bij Producers Guild Awards MVO

19 januari 2020

11u30

Bron: ANP 0 Film De film ‘1917' heeft zaterdagavond de belangrijkste prijs in de wacht gesleept tijdens de uitreiking van de Producers Guild Awards. De vakvereniging van Hollywoodproducers koos het oorlogsepos van de Britse regisseur Sam Mendes tot beste film van het afgelopen jaar.

De producerprijzen werden zaterdagavond in Los Angeles uitgereikt en vormen een goede graadmeter voor de Oscars. Acht van de laatste tien winnaars in de categorie beste film wonnen deze prijs ook bij de Oscars.

‘1917', met rollen voor Dean-Charles Chapman, George MacKay, Colin Firth en Benedict Cumberbatch, vertelt over twee Britse soldaten die in een race tegen de klok een boodschap moeten overbrengen aan een regiment dat in een Duitse hinderlaag dreigt te lopen. Als zij niet in hun missie slagen, sterven meer dan 1600 Britse militairen. Het imposante drama werd al bekroond met twee Golden Globes en is een hit in de Nederlandse bioscopen.

Andere winnaars zaterdag waren onder meer ‘Toy Story 4' (beste animatie), ‘Succession’ (beste televisiedrama), ‘Fleabag’ (beste televisiekomedie) en ‘Leaving Neverland’ (beste non-fictie). John de Mol greep in de categorie beste tv-show mis. Hij won de prijs vier keer tussen 2014 en 2017.