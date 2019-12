Ook Terry Gilliam geen fan van Marvel-films: “Het lijkt of je een superheld moet zijn om iets waardevol te doen” SDE

26 december 2019

20u34

Bron: IndieWire 0 Film Na Martin Scorsese (76) en Francis Ford Coppola (80) heeft ook regisseur Terry Gilliam (79) zich negatief uitgelaten over de Marvel-films. Aan de website IndieWire laat hij weten dat hij zich onder meer ergert aan de boodschap die de films uitdragen.

“Ik houd er niet van dat die film de markt zo domineren”, vertelt Terry Gilliam aan IndieWire. “Ze nemen al het geld dat eigenlijk beschikbaar zou moeten zijn voor een groter aanbod aan films. Pas op: technisch zijn ze briljant. Ik kan er geen foutje in vinden, want de technische vaardigheden die gebruikt zijn, zijn geweldig.”

Maar Terry vindt dat Disney en Marvel hun enorme budget beter zouden kunnen inzetten. “Als je zo machtig bent, dan zou je wat beter moeten omgaan met de realiteit”, klaagt hij. “Wat ik niet leuk vind, is dat we allemaal superhelden moeten zijn om iets waardevol te doen. Dat maakt me gek. Dat is de boodschap die deze films uitdragen aan jonge mensen.” Al herhaalt hij wel: “Ik kan ze het spektakel niet kwalijk nemen, buiten dat het zo repetitief is. Je moet telkens een andere stad opblazen. Maar waar is de zwaartekracht? Want in superheldenfilms is alles mogelijk. Maar het zijn net de beperkingen die het leven interessant maken. Dus oké, je pak verbrandt. Dan ga je gewoon een ander pak halen, want je bent Tony Stark. Het is niet genoeg.”

Budget

De regisseur betreurt ook dat de succesvolle Marvel-films weinig budget overlaten voor andere films. “Er blijft geen geld over voor een groter aanbod aan films", klaagt hij. “Je maakt een film voor meer dan 150 miljoen dollar, of minder dan 10 miljoen dollar. Waar is al de rest? Dat bestaat niet meer. Ik maak films waarmee ik mensen wil laten nadenken. Ik bedoel, ik probeer mensen genoeg te entertainen zodat ze niet in slaap vallen, maar ik probeer ze ook te laten nadenken en op een andere manier naar de wereld te kijken. Die films doen dat niet.”

Hij besluit: “Ik ben gewoon erg gefrustreerd door de wereld waarin we leven. Ik doe dingen om mensen te prikkelen, om hen te laten nadenken of te laten lachen. En ik breng mezelf altijd in de problemen.”