Ook regisseurs James Gunn en Francis Ford Coppola mengen zich in Marvel-strijd SDE

21 oktober 2019

07u51

Bron: ANP 0 Film Het stof rond de Marvel-films is nog lang niet gaan liggen. Nadat eerder al regisseur Martin Scorsese (76) zich negatief uitliet over de actiefilms, heeft nu ook collega Francis Ford Coppola (80) zijn mening gegeven. En die was evenmin positief. Al komt er ook steun: James Gunn (53), die zelf enkele Marvel-films regisseerde, roept op om ook eens naar het verleden te kijken.

Martin Scorsese begon met de heisa. “Eerlijk, hoe goed ze ook zijn gemaakt, en de acteurs doen hun best gezien de omstandigheden, maar toch kan ik ze alleen maar als attractieparken beschouwen”, omschreef hij de Marvel-films. En ook: “Zoals ik eerder al zei, is het geen cinema maar iets anders.” Zijn collega Francis Ford Coppola, bekend van onder meer ‘The Godfather’ en ‘Apocalypse Now’, is het met hem eens, al gaat hij meteen ook nog een stapje verder in zijn kritiek. “Toen Martin Scorsese zei dat de Marvel-films geen cinema, had hij volkomen gelijk. We verwachten om iets bij te leren van cinema, om iets te krijgen, een soort van opheldering, wat kennis, wat inspiratie ... Ik kan me niet voorstellen dat iemand ook maar iets krijgt uit diezelfde film die steeds maar weer wordt herhaald.” Eh hij voegde eraan toe: “Martin was nog vriendelijk toen hij zei dat het geen cinema was. Hij zei niet dat het verachtelijk is, en dat is het volgens mij wel.”

Westerns en gangsterfilms

James Gunn, die onder meer de ‘Guardians of the Galaxy’-films uit het Marvel-universum regisseerde, besloot om op die commentaren te reageren. Op zijn Instagram-pagina schreef hij: “Heel wat van onze grootvaders dachten dat alle gangsterfilms hetzelfde waren, en noemden hen vaak ‘verachtelijk’. Sommigen van onze overgrootvaders dachten hetzelfde over westerns, en geloofden dat de films van John Ford, Sam Peckinpah en Sergio Leone allemaal exact hetzelfde waren.” Hij vervolgt: “Superhelden zijn simpelweg de gangsters/cowboys/ruimtevaartavonturiers van vandaag. Sommige superheldenfilms zijn verschrikkelijk en sommige zijn prachtig. Zoals westerns en gangsterfilms (en daarvoor: gewoon films) zal niet iedereen ze kunnen waarderen, zelfs genieën. En dat is prima.”