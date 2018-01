Ook op de BAFTA-awards zullen alle vrouwen in het zwart verschijnen DBJ

31 januari 2018

21u07 0 Film Vrouwelijke genodigden voor de uitreiking van de BAFTA Awards worden opgeroepen om, net als bij het laatste Golden Globes-gala, in het zwart gekleed te komen. Dat schrijft Deadline, op basis van een brief die namens "een groep topvrouwen uit de Britse film en televisiewereld" is verstuurd naar mensen uit de filmindustrie.

Op zondag 8 januari gaven bijna alle sterren op de rode loper van de Golden Globes gehoor aan de oproep om gekleed in zwart te verschijnen bij de awardshow. Daarmee protesteerden zij tegen seksueel geweld in Hollywood.

"Geïnspireerd door de Time's Up-beweging in de VS, willen we deze beweging aan deze kant van de Atlantische Oceaan voortzetten. BAFTA is de eerste grote filmprijzenceremonie in Europa dit jaar en vinden wij het belangrijk om solidariteit wereldwijd te tonen. Omdat het probleem niet mag worden vergeten, en om samen te werken met mensen uit alle sectoren die ongelijkheid en misbruik hebben ervaren", zo is in de brief te lezen.

Het prijzengala van de British Academy for Film and Television Arts is op 18 februari in de Royal Albert Hall in Londen. Joanna Lumley is de nieuwe presentator van het gala. Zij volgt Stephen Fry op, die de show twaalf jaar lang presenteerde.