Ook nieuwe Tarantino-film zal in première gaan op filmfestival van Cannes, bekijk hier de trailer SD

20 maart 2019

07u32

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film ‘Once Upon a Time in Hollywood’, de nieuwe film van Quentin Tarantino (55), zal op 21 mei in première gaan op het filmfestival van Cannes. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van betrouwbare bronnen. Exact 25 jaar eerder ging ook ‘Pulp Fiction’ in de Zuid-Franse badplaats in première.

‘Pulp Fiction’ deed het erg goed in Cannes. Tarantino won de Gouden Palm en dat legde hem geen windeieren. Nu, exact 25 jaar later, zou zijn nieuwste film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ er ook in première gaan. Het is de eerste film van Tarantino sinds ‘The Hateful Eight’ uit 2015 en speelt zich eind jaren zestig af. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie spelen de hoofdrollen. DiCaprio speelt voormalige tv-ster Cliff Booth, die vooral bekend was van westerns, en zijn stuntman Rick Dalton (een rol voor Brad Pitt), die proberen om hun weg te vinden in een stad (Los Angeles) en een industrie die ze amper herkennen. Margot Robbie speelt actrice Sharon Tate.

“Ik heb vijf jaar lang aan dit script gewerkt”, zei Tarantino over de film. “Daarnaast leef ik al bijna heel mijn leven in Los Angeles County, ook in 1969 toen ik zeven jaar oud was. Ik ben erg blij dat ik het verhaal kan vertellen van een L.A. en een Hollywood die niet meer bestaan. En ik kan niet gelukkiger zijn met het dynamische duo DiCaprio en Pitt als Rick en Cliff.”