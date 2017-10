Ook mannelijke slachtoffers in Hollywood: "Hoge piet greep in mijn kruis" Joeri Vlemings

Het seksschandaal rond Harvey Weinstein dijt verder uit, nu ook 'A-listers' als Angelina Jolie en Gwyneth Paltrow zich als slachtoffers hebben geuit. Maar ook in Hollywood zijn het niet alleen actrices die, helaas, seksueel lastiggevallen worden. Acteur en voormalig NFL-speler Terry Crews maakte op Twitter bekend dat een "hoge Hollywoodpiet" hem vorig jaar nog in zijn kruis tastte.

Terry Crews (49) is onder meer bekend van zijn rol als agent Terence 'Terry' Jeffords in de serie Brooklyn Nine-Nine en van de drie The Expendables-films. Naar aanleiding van de beschuldigingen aan het adres van producer Harvey Weinstein schrijft Crews op Twitter dat Weinstein niet de enige dader van seksueel misbruik is in Hollywood. "Dit geeft me posttraumatische stress, want ik heb het zelf meegemaakt", begint Crews zijn tweet in zestien delen.

"Vorig jaar waren mijn vrouw en ik op een plechtigheid in Hollywood en een hoge 'executive' stapte op mij af en greep me bij mijn edele delen. Ik deed een stap achteruit en zei: 'Wat doe je nu?' Hij grinnikte alleen maar wat als een smeerlap." Crews, een stevige vent die nog professioneel American Football-speler geweest is, dacht er even aan om de man ter plekke een pak rammel te geven, maar bedacht zich snel. "De kop de volgende dag zou zijn: 'Zwarte van 110 kg timmert Hollywoodbons in elkaar'. En ik zou het waarschijnlijk niet eens kunnen lezen, want ik zou in de cel zitten. Daarom trapten we het gewoon af."

De dag nadien belde de man Crews op om zich te verontschuldigen, zonder uitleg over het waarom van zijn seksuele daad. De acteur liet het verder zo uit angst om niet meer aan de bak te komen. Hij begrijpt ook de vrouwen die niet meteen klacht indienen. "Wie zal je geloven? (weinigen) Wat zijn de vervelende gevolgen? (veel) Wil je nog ooit aan werk geraken? (ja) Ben je bereid je te laten verstoten? (nee)" Terry Crews schrijft dat hij zich nu pas sterk genoeg voelt om hiermee naar buiten te komen. Hij hoopt dat hij met zijn verhaal "een misbruiker op andere gedachten kan brengen en moed kan geven aan iemand die zich wanhopig voelt".

