Ook ‘Kim Possible’ krijgt eigen live action-film MVO

11 december 2018

16u14 2 Film Nostalgie verkoopt, en dat begrijpt The Walt Disney Company als geen ander. Na verschillende live action-remakes van Disneyklassiekers als ‘The Lion King' en ‘Dumbo’, krijgt ook tekenfilmheldin Kim Possible een live action-versie.

Kim Possible, een studente aan de middelbare school die stiekem ook een goed getrainde spion is, was jarenlang één van de populairste tekenfilms op Disney Channel.

Nu komt Kim ook op het grote scherm, maar dan in het echt. Sadie Stanley zal de rol op zich nemen, met acteur Sean Giambrone als haar trouwe sidekick, Ron.

Christy Carlson Romano, die de Engelstalige stem van Kim Possible insprak in de originele reeks, zal een cameo krijgen in de film.

‘Kim Possible’ gaat op 15 februari in première op het Amerikaanse Disney Channel. Wanneer de film in België te zien zal zijn, is nog niet bekend.