Ook Jude Law wordt held in Marvel-film Redactie

15u33 0 EPA Film Hij speelt knappe professor in 'Captain Marvel'.

Er zijn nieuwe details uitgelekt over 'Captain Marvel', een nieuwe superheldenfilm uit de Marvel-stal, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken door de fans. In 'Captain Marvel' zal voor het eerst een vrouwelijke held de dienst uitmaken. Het was al bekend dat Brie Larson die Captain Marvel zal spelen. Nu lekte uit dat ook Jude Law een rol krijgt in de film. Hij vertolkt professor Walter Lawson, een soort van mentor voor het personage van Larson. Verder zal ook Samuel L. Jackson meespelen. Hij herneemt de rol van Nick Fury, die hij eerder ook in 'The Avengers' en 'Captain America' speelde. De slechterik in de film zal vertolkt worden door Ben Mendelsohn.

RV Brie Larson speelt Captain Marvel, de eerste vrouwelijke superheld die een eigen film krijgt bij Marvel.

AP Samuel L. Jackson keert terug als Nick Fury.