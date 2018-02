Ook in Nederland uitverkochte bioscoopzalen voor 'Patser' MVO

11u50 0 Film De film 'Patser' met Matteo Simoni en Ali B heeft donderdag op de openingsavond 10.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken. 'Patser' was bij de bioscopen van Pathé, Vue en Kinepolis de best bezochte film. Veel zalen waren volledig uitverkocht, meldt distributeur Dutch FilmWorks.

De Vlaams-Nederlandse misdaadfilm is de vierde film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Ali B maakt in 'Patser' zijn acteerdebuut in de rol van maffiabaas Hassan Kamikaze. In België, waar 'Patser' al eerder in première ging, trok de film al meer dan 100.000 bezoekers in de eerste week.

De misdaadfilm vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Daardoor ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten.

Voorlopig is 'Patser' de laatste Vlaams-Nederlandse film van Adil en Bilal. Ze gaan voor Hollywood-producent Jerry Bruckheimer de film 'Bad Boys For Life' regisseren, met in de hoofdrollen Will Smith en Martin Lawrence.