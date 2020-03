Ook Hollywoodsterren kennen schaamte: deze acteurs haten hun eigen rollen BDB/TDS

07 maart 2020

15u00 0 Film “Ik zal eerlijk zijn, ik haat die film” - meer woorden heeft acteur Channing Tatum niet nodig om het grandioos geflopte ‘G.I. Joe: The Rise of Cobra’ uit 2009 met de grond gelijk te maken. Hij is echter niet de enige die toegeeft spijt te hebben van bepaalde rollen.

Katherine Heigl (41) over ‘Knocked Up’ en ‘Grey’s Anatomy’

Katherine Heigl, vooral bekend door haar rol als dokter Izzie Stevens in ‘Grey’s Anatomy’, leek aardig op weg om een veelgevraagde en bijzonder populaire actrice te worden. Maar toen ze flinke kritiek uitte op de komedie ‘Knocked up’, waarin ze nochtans een hoofdrol speelde, was het tij gekeerd.

“Het was seksistisch”, zei de actrice tegen het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. “Vrouwen werden afgeschilderd als sluw, humorloos en preuts, terwijl de mannen schattige jongetjes waren die gewoon houden van plezier. Ik speelde zo’n bitch, waarom was ze zo’n spelbreker? Waarom zet je vrouwen zo neer? Het is moeilijk voor me om van de film te houden.”

Die boodschap kwam aan. Het gevolg? De actrice kwam ondankbaar over en erger: niet loyaal. Bovendien lekten steeds meer verhalen uit over divagedrag, wat haar carrière onmogelijk maakte. Zo wilde ze geen Emmy Award voor haar rol in ‘Grey’s Anatomy’ “omdat de scripts te slecht geschreven waren en de verhaallijn van Izzie er enkel voor de ratings was.”

Toen haar films flopten, wilde Katherine wel plots terugkeren naar ‘Grey’s’. Maar de serie, die ze publiekelijk vaak genoeg had bekritiseerd, pikte dat niet. Haar succes kwam al snel op een dood spoor te zitten, en haar carrière bleef in het slop.

Megan Fox (33) over ‘Transformers: Revenge of the Fallen’

Actrice Megan Fox gaf na de release van de actieprent ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ toe dat ze zelfs na het lezen van het script geen idee had waarover de film eigenlijk ging. Ook regisseur Michael Bay kreeg een serieuze veeg uit de pan. “Hij is net als Napoleon en hij wil de reputatie hebben een gestoorde tiran te zijn. Hij wil Hitler zijn op de set en dat lukt ook. Hij is echt een nachtmerrie om mee samen te werken.” Na de harde kritiek werd Fox - niet verrassend - uit de franchise geschrapt.

Channing Tatum (39) over ‘G.I. Joe: The Rise of Cobra’

Acteur Channing Tatum wond er geen doekjes om in een interview over ‘G.I. Joe: Rise of Cobra’. “Ik haat die film”, zei hij vlakaf. De acteur, die vooral bekend is van z’n rol in de ‘Magic Mike’-franchise, vertelde dat hij gepusht werd om mee te spelen in die prent. “Na m’n rol in ‘Coach Carter’ wilden ze me een contract geven voor een trilogie rond G.I. Joe. Als een jonge acteur klinkt dat gewoon geweldig. Zonder veel nadenken ben ik er toen voor gegaan.”

George Clooney (58) over ‘Batman & Robin’

Je zou het bijna vergeten, maar ook George Clooney kroop ooit in de huid van superheld Batman. Al wil hij daar liever niet meer aan herinnerd worden. Hij plaatste in z’n kantoor op een prominente plaats zelfs een foto in z’n Batman-outfit. “Om me eraan te herinneren dat het geen goed idee is om enkel films te maken om commerciële redenen”, vertelde hij. “Het was een moeilijke film om goed in te kunnen zijn.”

Jennifer Garner (47) over ‘Elektra’

Ook Jennifer Garner heeft spijt van haar rol in een superheldenfilm. ‘Elektra’ flopte in 2005 zowel aan de kassa als bij de recensenten. Tegen collega Michael Vartan zou ze gezegd hebben dat ze de film verschrikkelijk vond. “Ze vertelde me dat ze moest meespelen in die prent omdat ze ook in ‘Daredevil’ te zien was. Het stond zo in haar contract”, vertelde hij in een interview.

Brad Pitt (56) over ‘The Devil’s Own’

Brad Pitt smeet zich in 1997 volledig voor z’n rol in de film ‘The Devil’s Own’. Hij leerde voor het misdaaddrama zelfs een Iers accent aan. Later noemde hij de prent echter een ramp en hekelde hij het rammelende script. “Het was het meest onverantwoorde staaltje van films maken - als je het al zo kan noemen - dat ik ooit gezien heb. Ik kon het niet geloven.”