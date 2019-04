Ook Helen Mirren haalt uit naar Netflix: “Er gaat niets boven een bioscoop” SD

04 april 2019

15u13

Bron: Variety 0 Film Dame Helen Mirren (73) heeft op CinemaCon, een jaarlijkse conventie van bioscoopuitbaters, een sneer uitgedeeld naar streamingdienst Netflix. Haar commentaar werd op luid applaus onthaald.

“Ik houd van Netflix, maar fuck Netlix!”, riep Mirren, die over haar nieuwste film, ‘The Good Liar’, kwam vertellen. Ze ging verder: “Er gaat niets boven in een bioscoopzaal zitten en het licht zien uitgaan. En ik wil jullie bedanken dat jullie dat mogelijk maken.” Verder bedankte ze de uitbaters ook nog omdat ze haar jaren geleden een award gaven voor ‘beste aanstormende actrice’ in het begin van haar carrière.

Het is niet de eerste keer dat een grote naam uit de filmindustrie Netflix onder vuur neemt. Eerder liet regisseur Steven Spielberg al weten dat hij ervoor zou pleiten dat de Oscars niet langer uitgedeeld zouden kunnen worden aan films van streamingdiensten, die traditioneel niet of maar heel kort in de bioscopen verschijnen. Volgens hem horen die films thuis bij de Emmy’s, de prijzen voor beste televisieprogramma’s. Op het filmfestival van Cannes dingen films van streamingservices al twee jaar niet mee voor de prijzen. Netflix heeft daardoor besloten helemaal geen films te vertonen op het Zuid-Franse festival.