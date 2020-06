Ook ‘Gone With The Wind’ weer te bekijken (met aangepaste introductie) TDS

14 juni 2020

17u25

Bron: ANP 0 FILM Filmklassieker ‘Gone With The Wind’ (1939) is binnenkort weer te bekijken bij streamingdienst HBO Max. Bij de terugkeer is voorafgaand aan de film een introductie te zien van de zwarte professor filmwetenschappen Jacqueline Stewart.

‘Gone With The Wind’ werd tijdelijk verwijderd omdat het de slavernij zou verheerlijken. “HBO Max voegt ‘Gone With The Wind’ weer toe aan zijn aanbod en wanneer het terugkeert zit er een introductie van mij bij waarin ik de film in zijn verschillende historische contexten plaats”, laat Stewart weten aan CNN. “Voor mij is het een kans om na te denken over wat klassieke films ons kunnen leren.”

Volgens de professor is ook deze film onderdeel van het gesprek over racisme. “Op dit moment kijken mensen films voor raciale heropvoeding en gaan de bestverkochte boeken op Amazon over anti-racisme en raciale ongelijkheid. Als mensen echt hun huiswerk doen, zijn ​​we misschien klaar om de meest geïnformeerde, eerlijke en productieve nationale gesprekken tot nu toe over Black lives op het scherm en daarbuiten te voeren.”

