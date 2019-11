Ook Dominique Deruddere wil film maken over Frank Vandenbroucke MVO

04 november 2019

09u10

Bron: NB 0 Film Regisseur Dominique Deruddere (62) wil een film maken over het leven van wielrenner Frank Vandenbroucke. Hij weet dat er al verschillende films over hem gemaakt zijn, maar denkt toch nog het verschil te kunnen maken. “De film die ik op het oog heb zal dicht bij het échte verhaal blijven.”

Vandenbroucke overleed in 2009. In tussentijd verscheen er al de documentaire ‘Ik Ben God Niet’, en ook de film ‘Engel’. Maar waar die laatste niet in de smaak viel bij de familie van de wielrenner, zou dat bij de film van Deruddere wél het geval zijn, zo zegt hij in het Nieuwsblad. “Mijn film krijgt de steun van de familie en ik werk nauw samen met mensen die hem persoonlijk hebben gekend.”

Voorlopig werkt Deruddere nog aan een ander project, ‘The Chapel’, waarvoor hij een tijdje in België verblijft. De regisseur is momenteel woonachtig in de Verenigde Staten.