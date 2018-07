Ook Disney maakt fouten: 13 tekenfilms waarvan de verhaallijn niet klopt Tine Kintaert

19 juli 2018

15u49

Van 'The Lion King' tot 'Frozen': de films van Disney zijn geliefd bij jong en oud. Dat wil echter niet zeggen dat ze perfect zijn - hier en daar zit er een denkfout of een vreemde wending in de verhaallijn. Wij lijsten 13 wereldberoemde tekenfilms op die niet helemaal juist in elkaar zitten.

1. De prinses en de kikker

Wanneer Tiana kikker Naveen (haar prins) kust, verandert niet hij maar zij van gedaante. Maar ook haar vriendin Charlotte kust de kikker in de film (ook na middernacht) en zij blijft gewoon haar eigen roze zelve.

2. Rapunzel

Wanneer slechterik Gothel in het begin van de film een lok van Rapunzels haar afknipt, wordt het bruin. Het haar op haar hoofd blijft echter blond. Waarom wordt ze op het einde dan een brunette als Eugene alles afsnijdt? Zou het haar dat nog aan haar schedel vasthangt niet blond moeten blijven?

3. Mulan

Op een bepaald moment wordt Mulan uit het leger gezet omdat ze tekortschiet in de opleiding. Maar als het Chinese leger mensen weigerde omdat ze niet voldoen, waarom werd haar oude, zwakke vader dan nog opgeroepen?

4. Hercules

Hades is de god van de doden, maar op de een of andere manier heeft hij toch decennialang niet door dat Hercules nog leeft. Had hij niet moeten merken dat zijn ziel niet rondliep in de hel?

5. Sneeuwwitje

Ook in een van de eerste Disneyfilms zit een vreemde verhaallijn. We zien dat de dwergen elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat diamanten opgraven, maar ze doen er verder blijkbaar niets mee - ze leven allemaal nog steeds samen in een kleine hut. Wat doen ze met al die rijkdom?

6. Assepoester

Er zijn een aantal dingen mis met de verhaallijn van deze film. Waarom verdwijnen om klokslag middernacht alle betoveringen van de goede fee, maar blijven de glazen muiltjes wel bestaan? En als ze de perfecte afmetingen hebben, zoals de fee zegt, waarom verliest ze er dan eentje? En waarom wil de prins in godsnaam dat alle dames van het koninkrijk de schoen passen? Hij zou zich toch minstens kunnen beperken tot alle blondines.

7. Doornroosje

Maleficent zoekt in 'Doornroosje' 16 jaar lang tevergeefs naar de prinses, maar als ze kraai Diablo op pad stuurt, vindt die haar bijna onmiddellijk. Waarom heeft ze zo lang gewacht om hem in te schakelen?

8. De kleine zeemeermin

Ariël ondertekent een contract met Ursula; ze kan dus wel degelijk schrijven. Waarom gebaart ze op het vasteland dan niet om pen en papier, zodat ze op die manier kan communiceren met prins Erik?

9. Aladdin

De krachten van de geest zitten een beetje bizar in elkaar. Wanneer Aladdin een van zijn wensen gebruikt om een prins te worden, krijgt hij eigenlijk gewoon een make-over. Maar als Jafar wenst om sultan te worden, wordt de hele monarchie overhoop gegooid. En trouwens: als Jafar mensen kan controleren via zijn staf, waarom heeft hij dan hulp nodig om sultan te worden?

10. De leeuwenkoning

Tijdens het nummer 'I Just Can't Wait To Be King' verschijnen er miereneters in beeld... die eigenlijk enkel in Zuid- en Centraal-Amerika voorkomen. Leeft Simba niet op de Afrikaanse savanne?

11. Pluto en Goofy...

... zijn alletwee een hond. Waarom kan de ene praten en op twee poten lopen, en de andere niet?

12. Belle en het beest

De tijdslijn van deze film klopt niet helemaal: we weten uit een gesprek van Lumière en Pendule dat ze al meer dan tien jaar vervloekt zijn. In de intro wordt dan weer vermeld dat de roos zal bloeien tot de 21e verjaardag van de prins, wat betekent dat hij hooguit 11 jaar oud was toen hij in het beest werd veranderd. Maar waarom hangen er dan schilderijen van hem als jongeman in het kasteel?

13. Toy Story

Buzz laat zich meermaals ontvallen dat hij niet gelooft dat hij een stuk speelgoed is. Maar hij verstijft net als Woody als er kinderen in de buurt zijn. Zou zijn frank dan niet moeten vallen?