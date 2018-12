Ook de politiekorpsen van New York en Los Angeles bevestigen: ja, ‘Die Hard’ is een kerstfilm Redactie

25 december 2018

14u54

Bron: AD.nl 0 Film De politiekorpsen van New York en Los Angeles hebben op kerstavond hun steentje bijgedragen aan de langlopende discussie of de actieklassieker Die Hard een kerstfilm is of niet. Op de officiële Twitter-accounts van beide korpsen werd een kerstgroet geplaatst waarin de collega’s in de andere stad werden bedankt voor hun hulp bij de (fictieve) gijzeling van Nakatomi Plaza, exact dertig jaar geleden. De beide boodschappen hadden als hashtag #YesItsAChristmasMovie.

Die Hard, de film die dertig jaar geleden uitkwam, vertelt over een agent uit New York (Bruce Willis) die op kerstavond als enige een groep terroristen kan stoppen die een wolkenkrabber in Los Angeles hebben gegijzeld. “Onze partners in New York zijn altijd welkom om in de voetsporen van John McClane te treden en langs te komen in onze stad”, meldt de account van de LAPD. “Wij bedanken onze collega’s in Los Angeles die sinds de aanval van terrorist Hans Gruber op Nakatomi Plaza zijn blijven helpen Kerstmis veilig te houden”, aldus het korps van New York.

De vraag of Die Hard een kerstfilm is of niet, duurt al jaren voort. Vorige week bracht producent 20th Century Fox eindelijk duidelijkheid. Ook het blad Hollywood Reporter en researchcentrum Morning Report lieten onlangs een onderzoek uitvoeren naar deze heikele vraag. Mannen vinden Die Hard vaker een kerstfilm dan vrouwen, blijkt uit dit onderzoek.

On this Christmas Eve, we’d like to acknowledge our partners at @LAPDHQ who have been working with us to protect Christmas since Hans Gruber’s 1988 attack on Nakatomi Plaza. #DetectiveJohnMclean #YesItsAChristmasMovie pic.twitter.com/qOEgD1Lqt3 NYPD NEWS(@ NYPDnews) link

Jongeren vinden Die Hard méér kerstfilm dan ouderen

Ook de leeftijd van de ondervraagden maakt een groot verschil. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 44 jaar noemt slechts de helft van de ondervraagden Die Hard geen kerstfilm. Van de 65-plussers vindt bijna 80 procent Die Hard absoluut géén kerstfilm.

Alle makers en kenners hebben de afgelopen jaren een duit in het zakje van de discussie gedaan. Het Britse blad Empire riep Die Hard vorig jaar uit tot de ultieme kerstfilm, terwijl hoofdrolspeler Bruce Willis tijdens zijn roast op Comedy Central stelde dat hij niet vindt dat zijn film het kerstpredikaat verdient. Scenarist Steven E. de Souza is het niet met Willis eens. Eind vorig jaar zei hij Die Hard altijd al als kerstfilm gezien te hebben.

On this Christmas Eve, we too would like to acknowledge our partners at @NYPDnews for their continued partnership-they’ll always be more than welcome to follow in McClane’s footsteps & come to the (better) coast & have a party. Yippie Ki Yay & ho ho ho. #YesItsAChristmasMovie pic.twitter.com/yAKpZK7eIa LAPD HQ(@ LAPDHQ) link