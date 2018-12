Ook Anouk Matton te horen in nieuwe 'Spider-Man'-film Redactie

14 december 2018

00u00 0 Film Op 19 december komt de animatiefilm 'Spider-Man: Into The Spider Verse' naar de bioscoop. In de Vlaamse versie is één van de hoofdrollen - de stem van Peter B. Parker - weggelegd voor niemand minder dan dj Dimitri Vegas. Ondertussen kwam aan het licht dat ook z'n echtgenote Anouk Matton - alias dj MATTN - een rolletje te pakken heeft, helemaal op het einde van de film.

Haar man Dimitri Vegas kreeg al een rol

"Het klopt dat ik een heel kleine rol heb in de film", zegt Anouk. "De films van Marvel staan erom bekend dat ze altijd een 'post credit scene' toevoegen aan de film, die een inleiding vormt op de volgende film. Veel meer kan ik er nog niet over vertellen... Ik kan alleen maar zeggen dat je best blijft zitten tot het einde. (lacht)"

Voor Anouk smaakt deze eerste stemopdracht naar meer. "Ik had nooit eerder een stemmetje ingesproken voor een film of serie, maar ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vond. Al mag je dat zeker niet onderschatten. Voor ik eraan begon, kreeg ik eerst een scherm te zien waar kort de Engelstalige scène te zien was. Meteen daarna moet je jezelf inleven in het Nederlands. Je staat daar ook helemaal alleen, want je tegenspelers zijn niet aanwezig. Alle stemmen worden apart opgenomen, waardoor je in feite tegen jezelf aan het praten bent. (lacht)"