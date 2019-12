Ooggetuigen van Slag om de Schelde krijgen gratis setbezoek van filmmakers Redactie

17 december 2019

17u17

Bron: Belga

Film De makers van de film 'De Slag om de Schelde', over de grote zeeslag die in oktober 1944 in Zeeland plaatsvond, zijn op zoek naar ooggetuigen en hun kleinkinderen. Volgens distributeur September Film worden ze uitgenodigd voor een bezoek aan de set van deze grootste oorlogsfilm.

Voor het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), de initiatiefnemer van het oorlogsdrama, en producent Levitate Film is het belangrijk dat de impact van de oorlog ook aan volgende generaties wordt verteld. “Voor ooggetuigen die zelf betrokken waren bij de slag en nu op zeer hoge leeftijd zijn, is een bezoek aan de set met hun kleinkinderen een unieke kans om hun verhalen en herinneringen op een bijzondere en waardevolle manier over te brengen aan jongeren”, klinkt het.

Producent Alain de Levita vindt dat de “dappere, ontroerende en vaak ook ontluisterende verhalen van degenen die deze Slag om de Schelde écht hebben meegemaakt, moeten worden doorverteld aan een jongere generatie”. “De jonge hoofdrolspelers in deze film moeten met name een jonge generatie laten beleven hoe het was om in een oorlog op te groeien en wat de gevolgen waren van de keuzes die jongeren toen maakten.”

De opnames van ‘De Slag om de Schelde’, die in november 2020 uitkomt, zijn in volle gang. Ooggetuigen die op de set willen langskomen, kunnen zich melden bij het vfonds. Het verhaal volgt de lotgevallen van drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde, die in oktober en november 1944 plaatsvond. Het budget is 14 miljoen euro.