Onze vrouw sprak met Zendaya over ‘Spider-Man: Far From Home’: “Nee, ik ben niet samen met Tom Holland” Kristien Gijbels

04 juli 2019

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Wie de nieuwste ‘Spider-Man: Far From Home’ heeft gezien, heeft het vast al wel gemerkt: de chemie tussen Tom Holland en Zendaya zit he-le-maal goed. Volgens fans zouden de twee ook in het echte leven al een paar jaar een koppel vormen, maar is dat wel zo? Wij vroegen dan maar zelf aan Zendaya hoe de vork in de steel zit: “Nee, er is niets meer tussen Tom en mij. Wie met mij wil daten, zal er mijn bizarre levensstijl bij moeten nemen.”

Het is tegenwoordig al Zendaya (22) wat de klok slaat in Hollywood. De zangeres zingt niet alleen de pannen van het dak, maar ze is sinds kort ook in de populaire HBO-reeks ‘Euphoria’ én ‘Spider-Man: Far From Home’ te zien. Haar acteercarrière mag sinds het succes van ‘The Greatest Showman’ dan wel in de lift zitten, haar liefdesleven staat naar eigen zeggen op een veel lager pitje. Geruchten dat ze al jarenlang een gelukkig stel vormt met haar ‘Spider-Man’-tegenspeler Tom Holland (23) doet ze af als nonsens, al geeft ze aan dat ze de dating-deur voorlopig op een kier laat staan – al moet het dan wel liefst iemand zijn die in hetzelfde schuitje zit en weet hoe moeilijk relaties in het showbizzwereldje kunnen zijn. Wij ontmoetten Zendaya in Beverly Hills om het te hebben over haar rol in de immens succesvolle Marvel Cinematic Universe-franchise, die met ‘Spider-Man: Far From Home’ alweer een beetje groter wordt.

Wat mogen we van de nieuwe ‘Spider-Man’-film verwachten?

Wel, ik mag eindelijk tegen iedereen zeggen dat mijn personage ‘MJ’ heet, want dat mocht tijdens de perstour van ‘Homecoming’ namelijk nog niet. Ik vind het nog steeds wat vreemd om haar naam te mogen uitspreken, uit schrik dat Marvel me op de vingers zal tikken. Maar nee, het is heel fijn dat er nu geen geheim meer van gemaakt moet worden, en ook dat ik vanaf nu wat meer op de set zal zijn. (lacht) ‘Spider-Man: Far From Home’ volgt meteen op het einde van ‘Avengers: Endgame’, en we zien hoe ‘Spider-Man’ na de dood van Iron Man wat meer naar de voorgrond moet treden. Hij is nog erg jong, maar toch rust er al enorm veel druk op zijn schouders om de wereld te redden. Peter Parker is bovendien verliefd, dus het enige wat hij op dit moment wil is op schoolreis gaan zodat hij eindelijk eens wat plezier kan beleven én zijn crush kan uitvragen. Het klikt erg goed tussen Peter en MJ omdat ze allebei outsiders zijn en elkaar helemaal begrijpen. Deze film laat zien dat, hoewel er veel van Spider-Man verwacht wordt, hij eigenlijk ook nog heel jong is om al zoveel verantwoordelijkheid met zich mee te dragen.

Vielen de stunts wat mee?

Ik vond dat het fysiek gezien allemaal best goed meeviel, ik had in de eerste plaats gewoon heel veel lol op de set. Er zijn heel veel dingen die ik helaas nog niet mag verklappen, maar ik kan je vertellen dat mijn personage veel meer te zien gaat zijn dan in ‘Homecoming’. Ik heb nu zelfs mijn eigen ‘Funko Pop’-actiefiguurtje, wat ik nog steeds waanzinnig vind. Het figuurtje heeft een Goedendag vast, al mag ik zelfs niet eens verklappen waarom ze die vastheeft. Maar één ding is zeker, en dat is dat MJ eindelijk wat meer in actie gaat mogen komen. (lacht)

Een deel van de opnames vondt plaats in Venetië. Hoe was het om op zo’n toeristische trekpleister te filmen?

Het was mijn eerste keer in Venetië, dus ik heb mijn ogen daar echt wel goed de kost gegeven. Venetië is een prachtige stad, en je krijgt pas echt een goed idee van hoe zo’n drijvende stad er uit ziet wanneer je er zelf bent geweest. Ik had uiteraard al honderden beelden gezien van Venetië, maar de stad is duizend keer zo mooi wanneer je het in levenden lijve te zien krijgt. Het was een enorme uitdaging om in de stad te gaan draaien. Er liepen overal toeristen rond en in alle hoeken van de stad werden er voortdurend rondleidingen gegeven. Ik voelde me daar zelfs een beetje schuldig om, want dan zaten wij daar dag en nacht in het midden van de stad te draaien terwijl die toeristen gewoon onbezonnen van hun vakantie probeerden te genieten. Al denk ik wel dat de meeste toeristen het eigenlijk best leuk vonden dat wij daar waren. (lacht)

Is jouw personage MJ een hommage aan Mary Jane – in de stripboekenreeks de tweede grote liefde van Peter Parker?

Absoluut. Michele Jones is een herwerkte versie van Mary Jane. Mary Jane maakt deel uit van de stripboeken, MJ van de Marvel Cinematic Universe.

Dus mogen we ons nu ook aan een love story verwachten?

In de stripboeken zie je hoe MJ en Peter Parker trouwen en kinderen krijgen, dus we krijgen ook in onze versie zeker dat romantische aspect van hun twee te zien. Ze zijn in onze film nog maar vijftien of zestien jaar, dus ze zijn alles nog volop aan het uitzoeken. Ze zitten nu zo’n beetje in die ongemakkelijke fase, waardoor Tom (Holland) en ik heel wat awkward scènes hebben moeten inblikken. Ik vond het eerlijk gezegd best leuk om die ongemakkelijke puberjaren dankzij de film te herbeleven. (lacht)

Klopt het gerucht dat je al een tijdje stiekem met Tom Holland samen bent?

Nee! (lacht)

Hoe ziet het perfecte lief er dan voor jou uit?

Er moet sowieso een klik zijn. Ik vind het belangrijk dat mijn vriend begrijpt hoe mijn leven in elkaar zit, aangezien ik er als artiest een niet-alledaags leven op nahoud. Het zou fijn zijn als ik iemand zou kunnen vinden die dat accepteert, apprecieert en er mijn ongewone levensstijl bijneemt. Ik heb het zo ontzettend druk met mijn carrière, dat ik absoluut geen tijd heb om er de stress van een ongezonde relatie bij te nemen. Ik vraag niet veel, enkel dat mijn vriend mij door dik en dun steunt en dat hij mijn carrière niet in de weg staat.

‘Spider-Man: Far From Home’, nu in de bioscoop.