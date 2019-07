Onze vrouw sprak met Spider-Man Tom Holland: “Eigenlijk ben ik gewoon een timmerman” Kristien Gijbels

03 juli 2019

06u01 0 Film Hij was nog maar net in ‘Avengers: Endgame’ te zien, of Tom Holland duikt alwéér op in de bioscoop. De Britse twintiger trekt voor de vijfde keer zijn flashy Spider-Man-pak aan en maakt in ‘Far From Home’ een wel erg spannend minireisje: van Venetië tot Berlijn en van de Zwitserse Alpen tot – u leest het goed – Broek op Langedijk. Wij kregen Holland op een ‘geheime locatie’ op het exotische Bali te spreken, al is de vakantiestemming ver te zoeken bij de Hollywoodster: “’Spider-Man’ was de voorbije jaren zó hard werken, dat ik heel dringend wat gas moet gaan terugnemen.”

Hoog bezoek op Bali, want het fabelachtige vakantieparadijs mocht onlangs niet alleen Chris Hemsworth (‘Men In Black: International’) maar ook Tom Holland (‘Spider-Man: Far From Home’) ontvangen voor een exclusief filmevenement dat door Sony op poten werd gezet. Wij mochten er als één van de weinige Europese outlets bijzijn, op voorwaarde dat we de locatie van het interview op de dag zelf strikt geheim hielden. “Geen geo-tagging”, heet dat, uit schrik dat het St. Regis Hotel in Nusa Dua overrompeld zou worden door dolgedraaide fans. Bomhonden en veiligheidsagenten met machinegeweren wachten ons op aan de ingang van het hotel. Onze tassen moeten door een metaaldetector en pas dan mogen we er in. Wie niet de juiste perspas draagt, is er aan voor de moeite en mag vertrekken. Zo gaat dat hier op Bali. Ook Sony is extra voorzichtig wanneer het op hun sterren aankomt, want Chris Hemsworth en Tom Holland zijn dankzij ‘Avengers’ zowat de populairste acteurs van het moment.

Holland kan er zelf nog wel allemaal om lachen en neemt met een grote glimlach plaats bij ons aan tafel. Hij heeft één van zijn broers bij die beelden komt schieten die ze later kunnen gebruiken voor de promocampagne van de film. Bali is dus zeker geen snoepreisje voor de acteur, die het ene interview na het andere geeft en diezelfde avond ook nog eens op een spectaculaire rode loper wordt verwacht. Holland zegt dat hij het een enorme eer vindt dat hij op zo’n adembenemende locatie zit om over zijn film te praten: “Ik zat een paar dagen geleden nog samen met een kameraad op café in Londen een pint te pakken, en ik vertelde hem dat ik er best tegenop zag om naar Indonesië te vliegen. Ik ben de voorbije maanden non-stop bezig geweest met opnames en ik voel dat ik dringend toe ben aan een rustpauze. Maar we vonden het al snel allebei belachelijk dat ik zat te klagen, want wie wil er nu niet de hele wereld afreizen voor zijn werk?!”

Hoe voelt het om voor de vijfde keer in de huid van Spider-Man te kruipen?

Ik vind het geweldig dat het al de vijfde keer is! De voorbije jaren zijn echt voorbij gevlogen, en soms voelt het alsof het gisteren was dat ik voor de eerste keer op set stond. Toch moet ik toegeven dat dit veruit de moeilijkste ‘Spider-Man’-film is die ik ooit gemaakt heb.

Waarom was dit de moeilijkste film voor jou?

Omdat we allemaal voelden dat de verwachtingen eens zo hoog waren. Iedereen is enorm onder de indruk van wat de gebroeders Russo met ‘Avengers: Endgame’ gedaan hebben – dus het laatste wat we willen, is de fans teleurstellen. Nooit eerder namen we zoveel risico’s met mijn personage. Je merkt dat hij een stuk volwassener is, en ook dat was een hele uitdaging om op het scherm te brengen. Ik vond het bovendien ook fysiek enorm uitputtend, en dan vooral omdat ik veel van mijn eigen stunts zelf heb moeten doen. Zo moest ik – Tom Cruise style - aan bruggen gaan hangen en van de ene paal op de andere springen. Ik stond op het einde van elke draaidag vol blauwe plekken, maar ik kan je verzekeren dat het eindresultaat spectaculair zal zijn.

Viel het nieuwe Spider-Man pak voor deze film wat mee?

Ik had maar één verzoek, en dat was dat mijn pak een rits kreeg zodat ik gemakkelijker naar het toilet kon gaan – maar zelfs dàt wilden de filmmakers mij niet geven! (lacht) Ik weet nog goed hoe ik tijdens de opnames van de eerste film elke dag minstens elf uur op de set stond, en ik niet naar de wc kon of mocht gaan. Ik belde mijn mama op een avond op om te vertellen hoe moeilijk het was om mijn plas zo lang in te houden, maar dat had ik misschien beter niet gedaan! (lacht) Eén van de producenten nam me de volgende dag apart en vroeg of we even konden praten. Ik dacht dat ik iets verkeerd had gedaan en daardoor in de problemen zat, totdat hij vroeg hoe het met mijn nieren was. Ik wist meteen hoe laat het was. Blijkbaar had mama hem na ons telefoontje boos opgebeld om te zeggen dat ze haar zoon naar het toilet moesten laten gaan. Zo zie je maar, good old mom zorgt goed voor mij, zelfs wanneer ik aan de andere kant van de oceaan zit voor opnames. (lacht)

Heb je één van de pakken mee naar huis mogen nemen?

Nee, ik mag er geen enkele houden omdat alle exemplaren honderdduizenden dollars waard zijn. Je kunt de pakken trouwens niet in je eentje aantrekken, dus ik zou er toch niks mee kunnen doen. Ik heb dat pak nu al praktisch elke dag voor het werk aan, dus het laatste wat ik wil is er ook nog eens in mijn vrije tijd mee rondlopen! (lacht)

Jake Gyllenhaal maakt zijn debuut in de ‘Spider-Man’-franchise. Hoe was het om met hem samen te werken?

Jake was fantastisch! In het oorspronkelijke script stond dat onze personages elkaar in het begin niet kunnen uitstaan, maar Jake en ik kwamen in het echt zo goed overeen dat we telkens in lachen uitbarstten van zodra we mochten improviseren. Dat werkte zo aanstekelijk dat de filmmakers uiteindelijk hebben besloten om het script te herschrijven en van onze personages beste vrienden te maken.

Hoe ging het er naast de set aan toe met de andere tegenspelers? Hadden jullie nog wel tijd om samen wat vrije tijd door te brengen?

Oh, absoluut. Ik kom heel goed overeen met al mijn tegenspelers, en zij kwamen regelmatig op het einde van de draaidag nog bij mij thuis op bezoek om samen ‘Love Island’ te kijken. Top-tv kan je het niet bepaald noemen, maar het is fijn om er een uurtje hersenloos naar te kijken. Zowat al mijn tegenspelers raakten er aan verslaafd en zaten ’s avonds met veel plezier bij mij op zitzakken voor de tv. (lacht)

In welke mate is jouw leven veranderd door het succes van Spider-Man?

Er is niet zo heel veel veranderd, vind ik. Ik ben geen ster die constant alle feestjes en premières in Hollywood afschuimt. Dat doe ik echt alleen maar wanneer mijn eigen films uitkomen, want ik wil enkel in de schijnwerpers staan wanneer het écht niet anders kan. Het gebeurt wel eens dat fans erg uitgelaten zijn wanneer ze mij in levenden lijve ontmoeten, maar dat vind ik dan vooral heel lief en leuk. Toch vind ik het belangrijk om een zo normaal mogelijk leven te leiden wanneer ik niet aan het werk ben, en dat lijkt aardig te lukken. Ik speel in elk geval nog altijd even veel golf als vroeger. (lacht)

Je bent door je acteercarrière snel volwassen moeten worden. Hoe moeilijk was het als tiener om je werk met school te combineren?

Heel moeilijk. Ik was een goede student, maar ik was wel vaak afwezig omdat ik zo veel moest werken. Ik heb hierdoor nooit echt mijn draai kunnen vinden op school omdat ik al sinds mijn elfde in Hollywood meedraai. Ik werd aan het begin van mijn carrière voortdurend omringd door volwassenen, waardoor ik op erg snel volwassen ben geworden. En wanneer ik dan na de opnames van een film opnieuw naar school ging, vond ik mijn klasgenoten toch allemaal een stelletje idioten. Dat was allesbehalve fijn. Ik vond het moeilijk om vrienden te maken, maar ik vond de meeste vakken gelukkig wel heel erg interessant.

Wat was jouw lievelingsvak?

D.T., dat staat in Engeland voor Ontwerp en Technologie. Mijn mama komt uit een familie van timmermannen, dus ik heb mijn handigheid voornamelijk aan hen te danken. Wist je trouwens dat ik timmerman van opleiding ben? Het heeft eventjes geduurd om mijn carrière van de grond te krijgen, en dat tot grote ergernis van mijn ouders. Toen ik zo’n 60 audities had gedaan zonder ook maar één rol te scoren, heeft mama mijn koffers gepakt en me naar Cardiff in Wales gestuurd om een opleiding te volgen. Gelukkig vond ik het allemaal super interessant en heb ik de opleiding dan ook met veel plezier afgerond. Het grappige was dat de lessen voor ex-militairen en ex-gevangenen waren, allemaal heel stoere mannen die hun leven terug op de rails probeerden te zetten. Iedereen had te strafste verhalen, en ik zat daar dan met mijn domme verhaaltjes van op de set, dat mijn assistente bijvoorbeeld ooit te laat was en mijn koffie daarom koud was. Ik werd daar wel een beetje scheef door bekeken, maar het is gelukkig toch nog allemaal goed gekomen met mij. (lacht)

‘Spider-Man: Far From Home’ draait vanaf 3 juli in de Belgische bioscoopzalen.