Onze vrouw in Hollywood sprak met 'Game of Thrones'-ster Emilia Clarcke: "Na deze 'Star Wars'-film eens géén blockbuster meer graag" Kristien Gijbels-Morato

23 mei 2018

07u33 0 Film Als drakenkoningin Daenerys Targaryen speelt Emilia Clarke (31) in 'Game of Thrones' al jaren één van de meest iconische tv-personages ooit. Vanaf vandaag verovert ze ook het witte doek met een hoofdrol in de 'Star Wars'-prequel 'Solo'. Zo rolt ze van het ene monsterproject in het andere. "Maar hierna eens géén blockbuster, alsjeblieft."

In de hitserie 'Game of Thrones' speelt de Britse Emilia Clarke al zeven seizoenen lang de parelblonde Daenerys, ook bekend als Khaleesi, 'Mother of Dragons', en zo kunnen we nog even doorgaan. Als jonge kwetsbare vrouw staat ze meer dan haar mannetje in de wrede wereld van Westeros, en vooral dat maakt het personage zo populair. Sterke vrouwen lijken Clarkes specialiteit te worden. Want in 'Solo: A Star Wars Story' speelt ze Qi'ra, de ravissante, maar ook berekende en onvoorspelbare jeugdvriendin van Han Solo. Veel meer mag ze overigens niet kwijt over haar nieuwe rol. Zo groot is de geheimhoudingsplicht die geldt voor iedereen die bij de film betrokken is. "Het enige wat ik over haar mag vertellen, is dat je haar voortdurend in de gaten moet houden omdat ze zo wispelturig is", klinkt het geheimzinnig.

Clarke kan wel kwijt dat ze alleen maar mooie herinneringen overhoudt aan de opnames van 'Solo', een prequelfilm die zich enkele jaren voor de gebeurtenissen in de originele 'Star Wars'-trilogie afspeelt. "Het was magisch om voor de allereerste keer op een 'Star Wars'-set te staan. Dit zijn de films waar ik als kind mee ben opgegroeid en waar ik zo vaak over gedroomd heb. Ik heb mezelf meermaals in mijn vel moeten knijpen om te zien of alles wel echt was!"

Amper herkend

Wat ontegensprekelijk echt is, is het naderende einde van 'Game of Thrones'. Volgend jaar wordt het allerlaatste seizoen uitgezonden, en dat onverbiddelijke afscheid zal haar na al die jaren zeer zwaar vallen. "Ik heb mezelf voorgenomen om er niet te veel bij stil te staan, maar dat is natuurlijk veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik hou al een tijdje een dagboek bij waarin ik elke dag neerschrijf hoe het is om de laatste opnames van 'GOT' in te blikken. Ik weet dat er bij het afscheid heel wat traantjes zullen vloeien, maar ik kijk er ook heel erg naar uit om voor de eerste keer in lange tijd weer thuis te zijn. Ik zal dus erg emotioneel en met gemengde gevoelens vertrekken, zo veel is zeker." Maar ook al is ze de postergirl van de succesvolle HBO-reeks, toch beweert Clarke dat ze op straat amper herkend wordt. "Ik draag een blonde pruik in 'GOT' en in het echt heb ik bruin haar, waardoor de mensen mij nauwelijks aanspreken. Beroemd zijn is trouwens iets raars: het ene moment ben je een 'nobody', en het andere moment word je op straat achtervolgd. Bovendien kan het ook zo weer voorbij zijn." Wat ze na de allerlaatste 'Game of Thrones'-opnames gepland heeft? "Eerst ga ik eens heel goed uitslapen, en daarna ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik zou graag iets compleet anders willen doen, zoals een indie-film (onafhankelijke film, red.). Doe mij maar een project met een véél kleiner budget dan ik gewoon ben, en een verhaallijn waarin de personages belangrijker zijn dan de special effects. Het zou fijn zijn mocht ik eindelijk eens een personage kunnen spelen dat een normaal gesprek in de keuken kan voeren."

Kip zonder kop

Maar hoe je het ook draait of keert, het zijn net die 'big budget'-producties als 'GOT' waar Clarke haar succes aan te danken heeft. En dus lijkt een carrière na de fantasyreeks verzekerd. "Toch wil ik extra voorzichtig zijn bij het uitkiezen van een volgend project", gaat ze verder. "Ik wil niet zomaar als een kip zonder kop op iets nieuws springen omdat ik bang ben dat ik anders geen werk meer vind. Een pauze inlassen om alles op een rijtje te zetten en kiezen welke richting ik uit wil, dat zou geen slecht idee zijn." Of die pauze lang zal duren, valt te betwijfelen. De reacties op 'Solo: A Star Wars Story' zijn zo lovend dat er nu al duchtig gespeculeerd wordt over een vervolg. Maar ook de vraag of ze al voor een sequel heeft getekend, weet Clarke als geen ander te ontwijken. "We kunnen maar hopen, nietwaar? (lacht)"

'Solo: A Star Wars Story' is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.