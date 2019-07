Onze vrouw in Hollywood sprak met Donald Glover, ofwel Simba uit ‘The Lion King’: "Mijn vader stierf tijdens opnames" Onze reporter in Hollywood | Donald Glover is Simba in 'The Lion King' Redactie

Film Multitalent Donald Glover (35), aka rapper Childish Gambino, kreeg de eer om de stem van Simba in te spreken in de liveactionversie van 'The Lion King'. Een rol met een speciale betekenis, vertelt hij aan onze Hollywoodvrouw.

Als Childish Gambino scoorde Donald Glover een wereldhit met 'This is America' én zong hij samen met onze Selah Sue het nummer 'Together' in. Als acteur kreeg Glover de eer om de stem van Simba in te spreken, maar tijdens de opnames kreeg de rol nog meer betekenis. "Mijn vader stierf", vertelt hij. "We zagen de animatiefilm samen toen ik 10 jaar oud was, en om nu zelf in de remake mee te spelen, voelde belangrijk." Om de cirkel helemaal rond te maken, nam de acteur zijn zoon mee naar de première. Die had geen idee dat zijn vader meedeed. "Op het moment dat hij besefte dat ik het was, zorgde dat voor een geweldig moment", lacht Glover. "Weet je waarom het volgens mij zo'n klassieker is? Het idee dat je zo jong je vader verliest, is nieuw voor een kind, maar toch herinner je je alleen een fijne film."

Glover mag de nieuwe 'The Lion King' dan al een klassieker vinden, toch zijn de eerste kritieken opvallend lauw. De prachtige beelden worden overal geprezen, maar de realistische dieren zouden wel hun expressie verliezen en emotieloos lijken. Kritiek of niet, 'The Lion King', die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is, wordt naar alle waarschijnlijkheid hét kijkcijferkanon van de zomer.