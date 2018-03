Onze Hollywoodvrouw vertelt je álles wat moet je weten over de Oscars Kristien Gijbels Morato

03 maart 2018

08u00 2 Film De Golden Globes, de Grammy’s, de BAFTA’s en de SAG Awards stonden volledig in het teken van #MeToo, maar zal ook de rode loper van de Oscars zondagnacht gitzwart kleuren? Welke films maken het meeste kans op een felbegeerd beeldje? En wie zullen de opvallendste afwezigen zijn op het grootste Hollywood-event van het jaar? Onze reporter gunt je nu al een blik achter de schermen!

Jimmy Kimmel keert terug

Jimmy Kimmel (50) mag, tot zijn eigen grote verbazing, voor het tweede jaar op rij de Oscars uitreiken. Toen de finale vorig jaar volledig in de soep liep omdat de verkeerde winnaar van de Oscar voor Beste Film werd aangekondigd, ging de Amerikaanse talkshowhost er van uit dat hij nooit nog een voet op de rode loper van het exclusieve evenement mocht zetten. Kimmel zag uitgerekend tijdens ‘zijn’ uitreiking hoe ‘Moonlight’ de belangrijkste prijs van de avond won, en dus niet ‘La La Land’. De boosdoener? Een medewerker van accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers – die verantwoordelijk was voor de enveloppen tijdens de ceremonie – had in een verstrooid moment de verkeerde envelop afgegeven.

Kimmel heeft er in elk geval opnieuw veel zin in, al hoopt hij wel dat er dit jaar niet geblunderd wordt: “Dan zou iedereen bij ABC ontslagen moeten worden”, klinkt het bloedserieus. “Eén keer kan gebeuren, maar als het weer gebeurt, dan is hier echt niemand capabel genoeg om een televisieshow te maken.”

Wat we verder wél van hem kunnen verwachten? Dat moet – buiten een subtiele hint om opnieuw de draak te steken met Matt Damon – tot zondag top secret blijven. Kimmel: “Eén van de grootste uitdagingen van de show is dat het héél moeilijk is om in te schatten waar de mensen het die dag over gaan hebben. Het zou heel goed kunnen dat ik alles wat ik heb voorbereid op het allerlaatste moment ga moeten laten vallen. Tijdens een live-uitzending is alles mogelijk.”

Opnieuw zwarte loper?

Je kon er tijdens de andere award-shows niet naast kijken: bijna alle genodigden kleedden zich - uit solidariteit met de slachtoffers van seksuele agressie - volledig in het zwart. Voorlopig zijn er echter geen plannen om ook de rode loper van de Oscars zwart te doen kleuren. Toch voorspelt Kimmel dat de Weinstein-affaire en de Time’s Up- en #MeToo-bewegingen tijdens de show minstens een paar keer aangehaald zullen worden: “Het is zoals in een jacuzzi kruipen: je weet nooit goed hoe warm het zal zijn, totdat je er midden in zit. Ik ga er van uit dat het een aantal keer de revue zal passeren, tenzij er op zondagavond een kernraket richting Sacramento wordt gestuurd. (lacht) Je mag niet vergeten waarom je in de eerste plaats op het evenement bent, en dat is om het publiek tijdens de mooiste avond van het jaar te entertainen. Als je dan te serieus gaat worden, dan haken de mensen af.”

Casey Affleck stuurt zijn kat

Bij de Oscars is het een traditie om de winnaar in de categorie van Beste Acteur het jaar erop de Oscar voor Beste Actrice uit te laten reiken. Dit jaar zou dat dus Casey Affleck zijn, maar de ‘Manchester By The Sea’-acteur liet begin dit jaar al via zijn management weten dat hij op 4 maart niet van de partij zal zijn. De Hollywoodster wordt immers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat acht jaar geleden tijdens de opnames van ‘I’m Still Here’ zou plaatsgevonden hebben. De zaak werd geschikt voor een onbekend bedrag, maar dat wil ook zeggen dat hij verder niets over deze schikking mag zeggen.

De Academy heeft al laten weten dat ze volledig achter Afflecks beslissing staat om de “focus op de uitreiking te houden en om in de eerste plaats al het uitmuntende werk van alle andere artiesten in de kijker te zetten.”

James Franco niet welkom

Wie er overmorgen ook zeker niét zal bij zijn, is James Franco. De ‘The Disaster Artist’-acteur en regisseur werd begin dit jaar (al dan niet bewust) gepasseerd door de Academy, nadat minstens vijf vrouwen hem beschuldigden van seksueel wangedrag in zijn rol als acteerleraar. Zo zou hij volgens hen onder andere kwaad zijn geworden toen ze weigerden om naaktscènes op te nemen. Franco ontkent alle aantijgingen en zegt een “eigen kant van het verhaal” te hebben, maar dat hij uit respect voor de #MeToo-beweging daar niet verder op wil ingaan.

Insiders beweren dat de acteur zowel teleurgesteld als opgelucht is dat hij er zondag niet zal bij zijn. Zou vertelde een bron aan E! News onlangs dat Franco het erg jammer vond dat hij niet genomineerd werd, maar dat hij de keuze van de Academy respecteert. “James is alleen bang dat de mensen gaan denken dat hij door alle aantijgingen doelbewust werd gepasseerd. Hij houdt voet bij stuk en blijft alles ontkennen”, klinkt het.

Oscargeschiedenis schrijven

‘Logan’ is de eerste actieheldenfilm die kans maakt op een Oscar. ‘Get Out’-regisseur en scriptschrijver Jordan Peele is de eerste Afro-Amerikaan die in hetzelfde jaar genomineerd werd voor Beste Regisseur, Beste Script én Beste Film. Mary J. Blige is dan weer de eerste Hollywoodster die genomineerd werd voor zowel een zang- als acteerprestatie. Dee Rees is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die kans maakt op een Oscar voor Beste Script, terwijl haar ‘Mudbound’-collega Rachel Morrison de eerste vrouw is die zondag de award voor Beste Cinematografie in de wacht kan slepen. Deze nominaties zijn overigens niet geheel ‘toevallig’. Nadat er twee jaar op rij flink geprotesteerd werd tegen de Oscarnominaties – die volgens velen te blank gekleurd waren – besliste de Academy om zowel haar vrouwelijke als gekleurde ledenaantal tegen 2020 te verdubbelen. De organisatie hield woord: vorig jaar alleen al kwamen er maar liefst 774 nieuwe leden bij, waaronder 39 procent vrouwelijke en 30 procent gekleurde leden. Dat er nu meer Afro-Amerikaanse sterren zijn genomineerd, is na de hele #OscarsSoWhite-controverse dan ook geen onlogisch gevolg.

Wie gaat er winnen?

‘The Shape Of Water’ is dé topfavoriet van de avond, al hoeft ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ volgens filmkenners al zeker niet onder te doen voor het pareltje van Guillermo Del Toro. De film van Martin McDonagh sleepte eerder dit jaar namelijk al de Golden Globe en SAG Award voor Beste Film in de wacht.

Mis niets van de Oscars. Volg alles rechtstreeks op maandag 5 maart, vanaf 5u 's morgens.