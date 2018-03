Onze Hollywoodvrouw sprak met de cast van 'Ready Player One': "In real time zagen we avatars rondrijden in een virtuele omgeving" SD

28 maart 2018

06u00

Bron: Kameraki 0

71 is hij intussen, maar regisseur Steven Spielberg denkt nog lang niet aan zijn pensioen. Deze week komt zijn 32ste film in de zalen: 'Ready Player One', een scifiprent over een virtualrealitywereld. Lijkt niet echt iets voor een zeventiger, maar schijn bedriegt. "Ik ben zelf een fervente gamer. Ik voelde me weer even een kind van 11. Toch is dit een film voor de mensen die nog nooit een videospelletje hebben gespeeld." Bekijk hier het interview van onze Hollywoodvrouw Kristien met Steven Spielberg, Tye Sheridan en Olivia Cooke.

'Ready Player One' is vanaf vandaag te zien in de bioscoop