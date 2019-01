Onze Hollywood-reporter blikt vooruit op de Golden Globes: "Amerikanen zijn te preuts voor 'Girl'. Jammer" KG DBJ

05 januari 2019

00u00 0 Film In de nacht van zondag op maandag Belgische tijd worden voor de 76ste keer de Golden Globes uitgereikt. Die zijn dit jaar extra bijzonder, want voor de allereerste keer werd met 'Girl' ook een Belgische film genomineerd. Onze Hollywood-reporter Kristien Gijbels behoort tot het selecte clubje dat z'n stem mocht uitbrengen. Dit is haar prognose.

De grote winnaar van de Globes wordt volgens mij 'A Star is Born', de musical met Lady Gaga in de hoofdrol. De film werd vijf keer genomineerd en zal een pak prijzen binnenhalen. Bradley Cooper is genomineerd voor zijn hoofdrol, maar ook als regisseur. Hij maakt veel kans, maar volgens mij is het een zekerheid dat Lady Gaga de prijs voor beste actrice in een dramafilm wint. Ze zal volgens mij de gracieuze Nicole Kidman, die de hoofdrol speelde in 'Destroyer', net voorafgaan. Vreemd, want zelf vond ik 'A Star is Born' maar niets. Net als de acteerprestatie van Lady Gaga trouwens.

Einde verhaal

Ook als het over de beste buitenlandse film gaat, zit ik volgens mij helemaal niet in de lijn van de andere juryleden. 'Roma', de zwartwitfilm van Alfonso Cuarón, gaat hier voortdurend over de tongen en zal de Golden Globe in de wacht slepen, terwijl ik niet begrijp waarom. Jammer, want ik ben ervan overtuigd dat 'Girl' zeker had gewonnen als 'Roma' niet bij de genomineerden zat. Voor 'Girl' is het einde verhaal hier in Hollywood. Er is veel negatieve pers over de film verschenen en aangezien hij niet genomineerd werd voor een Oscar, lijken de kansen op een prijs nihil. De Amerikanen zijn veel te preuts voor een film als 'Girl', zo blijkt, en de preutsheid lijkt alleen maar toe te nemen.

Wat betreft de heren, richt ik mijn pijlen op Christian Bale in 'Vice’. Hij at voor zijn rol als Amerikaans vicepresident Dick Cheney genoeg taartjes tot hij 100 kilo woog. Dat is liefst 30 kilo meer dan zijn normale gewicht. Ook de film zelf werd zes keer genomineerd, een record dit jaar. Voor mij was 'Vice' dé film van het jaar.