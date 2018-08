Ontroerende trailer 'I Am Paul Walker' bezorgt fans krop in de keel SD

02 augustus 2018

11u30

Bron: ANP 1 Film Bijna vijf jaar na de dood van Paul Walker komt er een documentaire over hem uit. Daarin vertellen familie en vrienden over de laatste uren van de acteur die in 2013 op 40-jarige leeftijd overleed in een autocrash.

'I Am Paul Walker' is een combinatie van home video's uit de jeugd van de acteur en getuigenissen van vrienden en familie. Die combinatie zorgt voor een ontroerende inkijk in zijn leven.

Zo herinnert zijn moeder Cheryl zich hun laatste gesprek voor het fatale ongeluk. De twee overlegden over het kopen van een kerstboom. "We hadden een goed gesprek en toen bedacht hij zich ineens dat hij een evenement had. Hij stuurde een appje waarin hij zei: 'Oh mijn god, ik moet ergens zijn!'" Dat berichtje was het laatste contact dat ze met haar zoon had.

Familie en vrienden herdenken de 'Fast & Furious'-ster ieder jaar op zijn sterfdag. Het is een traditie geworden waarbij ze zijn favoriete surfplekken bezoeken en zonnebloemen in zee gooien. "Ik heb brieven van mensen over de hele wereld ontvangen die zeggen dat hij een verschil gemaakt heeft in hun leven. Dat is een zegen. Hij zal nooit worden vergeten."

Paul Walker verongelukte op 13 november 2013 op 40-jarige leeftijd. De autofreak zat naast zijn goede vriend Roger Rodas in een Porsche toen ze aan hoge snelheid tegen een boom reden en allebei om het leven kwamen.

De documentaire 'I Am Paul Walker' wordt 11 augustus uitgezonden in de Verenigde Staten. Wanneer hij in België zal te zien zijn, is nog niet geweten.