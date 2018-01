Ontploffingen achter de schermen van'Patser': "Gij weet en shiiit" DBJ

19 januari 2018

Op 24 januari verschijnt ‘Patser’, die nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Tot die tijd kan je al even meekijken achter de schermen. In dit vierde deel komen de ontploffingen aan bod. In de loop van de week mag u nog meer exclusieve momenten van op de set verwachten.