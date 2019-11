Onlinecampagne roept op tot boycot nieuwe film Polanski SDE

13 november 2019

22u41

Bron: ANP 0 Film Een heuse onlinecampagne roept op om de nieuwe film van Roman Polanski te boycotten. Prominenten spreken zich uit tegen de regisseur die opnieuw van verkrachting beschuldigd werd. Op sociale media wordt de filmtitel ‘J'Accuse’ (‘An Officer and A Spy’) daarom vervormd tot ‘I abuse’ (‘ik misbruik’).

Polanski kwam vrijdag onder grote druk te staan, nadat de Franse krant Le Parisien een getuigenis van de Franse fotografe en voormalig fotomodel Valentine Monnier had gepubliceerd. Monnier verklaarde dat ze in 1975 door Polanski is verkracht en geslagen. De 86-jarige Polanski ontkent deze aantijging, maar het mag niet baten. Online werd een campagne gelanceerd om zijn nieuwe film te boycotten.

De voormalige Franse minister voor Gezin steunt de boycot. "Ik ga de film niet bekijken", zei Laurence Rossignol woensdag tegen de Franse televisiezender France 2. Ze dringt erop aan dat anderen haar voorbeeld volgen. "We kunnen niet toestaan dat hij deze beschuldiging wegveegt.”

Verstoren

Een groep demonstranten verstoorde dinsdagavond de vertoning van Polanski's nieuwe film. Verschillende interviews op televisie en radio zijn sindsdien geannuleerd. De officiële première op een andere locatie in Parijs ging wel gewoon door. Sommige aanwezigen verklaarden tegen AFP dat "de man van de regisseur gescheiden moet worden".

De wereldberoemde filmmaker krijgt wel sympathie van een Franse collega. "Ik vind het erg zorgwekkend dat hij precies op dit moment wordt aangevallen, met de opkomst van antisemitisme in Europa", zei regisseur Nadine Trintignant tegen BFMTV. "Hij heeft 44 jaar geleden iets verschrikkelijks gedaan. In die 44 jaar zijn nog duizenden vrouwen verkracht van wie we de namen van de mannen die daarvoor verantwoordelijk waren, niet weten."