Onherkenbaar: Kevin Janssens onderging ware metamorfose voor nieuwe film

12 juli 2018

08u39 12 Film Gisteren zijn de opnames van 'de Patrick' van start gegaan, een tragikomische film die zich afspeelt op een naturistencamping. De hoofdrol is weggelegd voor Kevin Janssens, die haast onherkenbaar is in de nieuwe prent.

'De Patrick' is een klusjesman op de naturistencamping van zijn ouders, waar hij op zoek gaat naar de (on)zin van het leven. Wanneer Patrick op een dag zijn favoriete hamer kwijtspeelt, begint hij aan een zoektocht die hem tot in de verste uithoeken van de camping brengt.

Een personage dat erg ver van de leefwereld van Kevin Janssens ligt. Om toch wat voeling te krijgen met de rol, kwam de acteur maar liefst 17 kilo bij. "Toen Tim me vroeg voor deze rol, beseften we beiden wel dat ‘de Patrick’ als personage eigenlijk zo ver van mezelf stond, dat Tim suggereerde dat ik misschien wat zou kunnen verdikken om zo op één of andere manier in een ander lichaam terecht te komen, waarbij ik mezelf als het ware niet meer zou herkennen, en ook fysiek ‘de Patrick’ zou worden. Dat heeft gewerkt. Deze rol mogen spelen is een geweldige uitdaging. Ik heb er ontzettend veel zin in.

All the way

De film het langspeeldebuut van regisseur Tim Mielants, ook bekend van 'Code 37', 'Cordon' en het volledige derde seizoen van de BBC-topreeks 'Peaky Blinders'. “In de zomer van 1985 verbleef ik met mijn ouders op een naturistencamping in de Pyreneeën. Die reis zal me voor altijd bijblijven. De naaktheid op de camping stelde niets voor in vergelijking met de verwarrende situaties die ik er meemaakte en de vreemde figuren die er mijn pad kruisten. Vandaag - 33 jaar later - ben ik blij dat deze inspirerende ervaring in mijn eerste langspeelfilm realiteit zal worden. Dat Kevin Jansens bovendien ‘all the way’ is willen gaan om ‘de Patrick’ te worden, is een ongelooflijk voorrecht", aldus Tim Mielants.

Andere rollen zijn weggelegd voor Jan Bijvoet, Josse de Pauw, Frank Vercruysse, Katelijne Damen en Tine Van den Wyngaert.