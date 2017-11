Onhandige Paddington is terug! En hij belandt achter de tralies in nieuwe film Redactie

16u47

Kameraki

Paddington heeft zich sinds de eerste film goed gesetteld bij de familie Brown en is een graag gezien figuur in de buurt. Om een uniek pop-up boek te kunnen kopen voor de 100ste verjaardag van zijn tante Lucy, doet Paddington allerlei klusjes om geld te verdienen. Op een dag is hij getuige van de diefstal van het boek door Phoenix Buchanan (Hugh Grant), maar het is Paddington die van de misdaad wordt beschuldigd en de gevangenis in moet. De familie Brown doet er alles aan om hem vrij te krijgen. Paddington bedenkt ondertussen een plan met zijn medegevangenen om slechterik Phoenix te ontmaskeren.

rv In 'Paddington 2' wordt het geliefde beertje beschuldigd van diefstal.