Ongeziene scène uit Titanic maakt het einde nog aangrijpender Tine Kintaert

17u46

Bron: Daily Mirror 29 Screenshot Titanic Film De film 'Titanic' is dit jaar 20 jaar oud, maar boet nog lang niet in aan populariteit. Momenteel wordt de film voor de gelegenheid opnieuw vertoond in Amerikaanse bioscopen, en trekt daar opnieuw volle zalen. Heel wat mensen kennen de prent van achter naar voor. En toch kon een editor van Buzzfeed nog een onbekende scène ontdekken.

Aan dramatische scènes heeft 'Titanic' nooit een gebrek gehad, maar blijkbaar was het einde van de film oorspronkelijk nog een stuk aangrijpender. In de beelden die de uiteindelijke versie nooit gehaald hebben, toont regisseur David Cameron enkele extra momenten na de ramp. Rose, duidelijk getraumatiseerd, wordt aan boord van de Carpathia gehaald, waar een heleboel slachtoffers wanhopig wachten op nieuws van hun vermiste geliefden.

Er komen nog wat andere bekenden in voor, waaronder Joseph Bruce Ismay. Wie zich niet meer herinnert wie de man is: hij was de manager van de White Star Line die de kapitein aanspoorde om zo snel mogelijk te varen. Hij verovert een plaatsje in een van de reddingsboten, maar wordt op de Carpathia beschuldigend aangekeken door de overlevenden.

Screenshot YouTube Joseph Bruce Ismay

We krijgen ook het meisje te zien die de verloofde van Rose (Cal) gebruikte om een plaats in een reddingsboot te veroveren. Hij deed alsof het zijn dochter was. Cal zelf is echter niet te zien.

Screenshot YouTube

En ten slotte komen we ook de moeder van Rose tegen, die wanhopig op zoek is naar haar dochter. Maar elke fan weet dat ze haar nooit zal terugvinden.

Screenshot YouTube De moeder van Rose