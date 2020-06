Onder meer Kristen Stewart en ‘Black Panther’-regisseur maakten lockdownfilm voor Netflix Robin Broos

24 juni 2020

17u09

Bron: De Morgen 0 Film Netflix heeft enkele internationale topregisseurs gevraagd om vanuit hun lockdownsituatie een persoonlijke, korte film te draaien. Het resultaat is de collectie ‘Homemade’, vanaf 30 juni te bekijken op het platform.

Onder meer Ladj Ly (‘Les Misérables’), Gurinder Chadha (‘Bend It Like Beckham’) en Paolo Sorrentino (‘The Great Beauty’, ‘The New Pope’) maakten een film. Ook ‘Black Panther’- en ‘Mudbound’-cinematograaf Rachel Morrison draaide een film, net als actrice Kristen Stewart. Zij was al eerder regisseur van de kortfilm ‘Come Swim’ en ze werkt aan haar eerste langspeler gebaseerd op het boek ‘The Chronology of Water’.

In totaal werden er zeventien korte films onder de noemer ‘Homemade’ gemaakt. De verhalen variëren van intieme dagboeken tot korte fictieverhalen in meerdere genres. Om deze in beeld te brengen, gingen alle cineasten uitsluitend aan de slag met apparatuur die ze thuis vonden.

(Lees verder onder de foto.)

Volgens Netflix zijn de films als een vergrootglas over hoe de lockdown verschillende landen en levens over de hele wereld heeft beïnvloed. “Het zien van de verhalen van anderen kan harten en geesten openen en ons allemaal meer verbonden laten voelen”, zegt Teresa Moneo, directeur Original Films bij Netflix. “Daarom zijn we in deze ongekende tijden blij te kunnen samenwerken met dit ongelooflijke ensemble van diverse filmmakers en om hun persoonlijke verhalen aan onze leden over de hele wereld te tonen.”

‘Homemade’ werd geproduceerd door The Apartment Pictures en Fabula en is vanaf 30 juni integraal te bekijken op Netflix. Om alle regisseurs te eren, doneert de streamingdienst geld aan organisaties die verbonden zijn aan het noodfonds dat hulp biedt aan werkloze cast en crew over de bredere tv- en filmindustrie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.