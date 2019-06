Ondanks videospelletjes en dubbele boekingen: hoe ‘Bond 25' traag maar gestaag vorderingen maakt SD

24 juni 2019

09u38

Bron: Digital Spy 0 Film We schreven het al eerder: de opnames van de 25ste James Bond-film lopen niet van een leien dakje. Na een wissel van regisseur, enkelblessure en misgelopen stunt liep de productie al behoorlijk wat vertraging op. En dat heeft gevolgen voor acteur Rami Malek (38), die de slechterik speelt.

Rami Malek heeft het druk momenteel. In New York werkt hij aan het laatste seizoen van ‘Mr. Robot’, en wanneer hij tijd heeft, vliegt hij naar Europa om daar scènes op te nemen voor ‘Bond 25'. “Dit is een van de moeilijkste seizoenen van ‘Mr. Robot’ om te filmen”, vertelt Malek aan Digital Spy. “Maar tijdens de pauzes of de vrije weken, heb ik de luxe en het geluk gehad om aan de volgende James Bond-film te mogen werken. Het is zwaar. Ik ga niet liegen: het is heel, heel zwaar.”

Aangezien Daniel Craig, die nogmaals James Bond speelt, gewond raakte tijdens de opnames, konden de twee nog niet samen op de set staan. “Ik heb nog niet gefilmd met Daniel, maar ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken”, vertelt Malek. “Ik bewonder hem erg als acteur. Hij geeft al jaren geweldige acteerprestaties. Ik vond hem fascinerend in films zoals ‘Layer Cake’ en natuurlijk in de Bond-films. Dat is zo'n moment waarop ik mezelf moet knijpen: dat ik niet alleen met hem mag werken, maar ook met Cary Fukunaga, een regisseur waarmee ik al zo lang wil samenwerken. Om deel uit te maken van deze franchise, is deel uit te maken van de geschiedenis.”

De acteur wilde graag ook nog even reageren op geruchten dat bepaalde belangrijke scènes tussen Craig en hem geschrapt zouden zijn, omdat productie de planning niet rond kreeg. “Dat is verzonnen", bevestigde Malek. “Kijk: Daniel was gewond, dus ze filmen nu wat ze kunnen. Ik heb gisteren nog met Cary gepraat en het schema is aangepast. Ik weet dat. Maar met een franchise zoals deze, weet je dat ze het onder controle hebben. Ze weten wat ze moeten doen.”

Een ander gerucht dat de ronde deed, ging over regisseur Cary Fukunaga. Naar verluidt zou hij niet naar de set komen omdat hij het te druk heeft met videospelletjes spelen. The Sun schreef: “Er is echt muiterij op de set. Het is al erg genoeg dat Cary te laat was voor de opnames, maar dat de crew dan extra uren moest werken om het goed te maken, was de laatste druppel. Toen ze vervolgens een scène klaarzetten, kwam de regisseur niet opdagen: hij was op zijn PlayStation aan het spelen.” Fukunaga reageerde via zijn Instagram-pagina op het gerucht. Hij bracht een lang eerbetoon aan zijn medewerkers en schreef: “Ja, regisseren is moeilijk, maar het is nog steeds de beste job in de wereld. Ik zou de hard werkendste cast en crew nooit zo oneerbiedigen. We doen dit samen.” Hij eindigde met: “Wat mijn relatie met mijn PS4 betreft: als mijn vooruitgang op RDR2 (‘Red Dead Redemption 2', red.) iets wil zeggen, dat staat al maanden op 63%. Als iemand me het einde verklapt voor de opnames van ‘Bond 25', dan ga ik heel erg kwaad zijn.”