Ondanks de crisis: deze blockbusters mag je dit jaar zeker nog verwachten MVO

13 mei 2020

18u07 0 Film Vanwege de coronacrisis zitten ook de grote filmstudio’s met de handen in het haar. Voor het grootste deel van dit jaar waren de bioscopen wereldwijd gesloten door de lockdown. Gelukkig zijn er nog blockbusters die wél voor een release in 2020 gaan. En ja, ook voor deze zomer zit er nog wat moois tussen. Goed om weten, nu ook de Belgische bioscopen zich voorbereiden op een heropening.

22 juli: ‘The Purge 5’

De vijfde en laatste film in de populaire horror-reeks ‘The Purge’ verschijnt dit jaar nog in juli op het scherm. De prent verhaalt over een grimmige toekomst, waarin de Amerikaanse regering alle vormen van misdaad - inclusief moord - legaal maakt voor één nacht. Het event heet ‘the purge’ en zorgt jaarlijks voor heel wat gruwel...

24 juli: ‘Mula n’

Normaal gezien hadden we in maart al van ‘Mulan’ kunnen genieten, maar vanwege de crisis werd de release uitgesteld naar juli. Disney-CEO Bob Chapek bevestigde dat de studio niet van plan is om de release nog langer uit te stellen. “We zijn een bende optimisten”, klinkt het. “24 juli lijkt me een mooie datum voor deze film.”



29 juli: ‘Spongegbob: Sponge On The Run’

Ook voor de kleinsten onder ons valt er nog wat te beleven. Spongebob en zijn beste vriend Patrick, zijn terug met een nieuw avontuur. Zij spoelen op 29 juli onze Belgische zalen in.

30 juli: ‘Jungle Cruise’

Actiester Dwayne Johnson, aka The Rock, kreeg de hoofdrol te pakken in deze Disneyproductie. Hij zal de cast aanvoeren in de nieuwe avonturenfilm ‘Jungle Cruise’. Dat is opnieuw een film waarvan het scenario gebaseerd is op een attractie uit de Disney-pretparken. Dat zoiets best succesvol kan zijn, bewezen eerder al de ‘Pirates of the Caribbean’-films. “Ik zal de kapitein spelen van een boot die op de Amazone vaart”, sprak hij. “En daarbij belanden de personages in allerlei geweldige avonturen. Een beetje in de stijl van Indiana Jones. Ik kijk er nu al enorm naar uit.” Naast Dwayne zien we Emily Blunt, die al eerder met Disney samenwerkte als Mary Poppins.

12 augustus: ‘Wonder Woman 1984’

Na het grote succes van de eerste film keert Gal Gadot terug als superheldin Wonder Woman. Diana Prince (haar alter ego) raakt in conflict met de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog in de jaren 80 en treft een vijand met de naam Cheetah. Naast Gadot zien we ook Chris Pine als haar trouwe sidekick Steve Trevor - die blijkbaar sinds de vorige ‘Wonder Woman’-prent weer is opgestaan uit de dood - en Kristen Wiig als schurk Barbara Minerva-Cheetah. De regie ligt in handen van Patty Jenkins.



9 september: ‘A Quiet Place 2' en ‘The Conjuring’

Het langverwachte vervolg op ‘A Quiet Place’ krijgen we dit najaar te zien. Daarin zien we hoe de familie Abbott, gespeeld door Emily Blunt, Millicent Simmonds en Noah Jupe, moet blijven vechten voor hun leven. Na de tragedie bij hen thuis, moeten de Abbotts nu proberen te overleven in de buitenwereld, en dat moeten ze doen in absolute stilte. Maar wat als ze ontdekken dat de boosaardige wezens die jagen via geluid niet de enige bedreiging in de wereld zijn? Daarnaast valt er in september nog meer te griezelen met het derde stukje van het ‘The Conjuring’-saga.

18 september: ‘The King’s Man’

‘s Werelds meest briljante criminele meesterbreinen vormen een team om een snood plan uit te voeren. Om te voorkomen dat ze miljoenen mensen uitroeien, is het aan één geheim agent om hen te stoppen. In ‘The King’s Man’, een prequel in de ‘Kingsman’-reeks, zien we Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou en Charles Dance.

23 september: ‘Candyman’



Tegenwoordig is er geen geslaagde filmklassieker meer die geen hedendaags vervolg krijgt. De horrorprent ‘Candyman’ blijkt geen uitzondering. De film uit 1992 krijgt binnenkort een remake, geschreven door Jordan Peele. De trailer trekt alvast de aandacht van vele fans, want hij ziet er absoluut angstaanjagend uit.

“Candyman, Candyman, Candyman...” Verder durven we niet te gaan, want je herinnert het je nog wel: als je zijn naam vijf keer na elkaar zegt terwijl je voor de spiegel staat, verschijnt hij achter je om je te vermoorden. Het gaat dus niet om een simpele snoepverkoper, zoals de naam doet vermoeden. Wel om een bloeddorstige geest met een vissershaak als hand.

Jordan Peele, de regisseur achter horror-successen zoals ‘Get Out’ en ‘Us’, zette zijn tanden in het bekende verhaal. Hoewel het gaat om een sequel in een hedendaagse setting, blijft één ding alvast onveranderd: de originele Candyman. Acteur Tony Todd keert bijna 28 jaar later terug als de gevreesde moordenaar. Ook de locatie, het wooncomplex Cabrini-Green, blijft hetzelfde als in de eerste prent.

30 september: ‘Venom 2'

Eind september is het dan eindelijk zover: Tom Hardy tovert zich opnieuw om tot één van de gruwelijkste Marvel-schurken. ‘Venom 2' komt er na het grote succes van de eerste prent. “Ik was zó enthousiast toen ze me vroegen om nog een tweede keer terug te komen", aldus Hardy. “Ik heb me echt geamuseerd met deze rol.”

14 oktober: ‘Trolls World Tour’

Vanuit de speelgoedkast recht naar het grote scherm: de Trolls zijn terug om de kleinste kijkers te entertainen met véél muziek, maar natuurlijk ook met de nodige dosis humor.

21 oktober: ‘Connected’

We zijn zo verknocht aan onze elektronische toestellen en al zeker aan onze sociale media, maar wat als onze machines plots de wereld over willen nemen? In de animatiefilm ‘Connected’ komen we daarachter.

28 oktober: ‘Halloween Kills’

Naar goede gewoonte keert Michael Myers op Halloween weer terug om het leven van een nietsvermoedende Laurie Strode zuur te maken. 2020 wordt geen uitzondering. ‘Halloween Kills’ is intussen al de twaalfde aflevering in de saga.

6 november: ‘Black Widow’

Scarlett Johansson keert terug als superheldin Natasha Romanoff in Marvels nieuwste film ‘Black Widow’. Het wordt geen vervolg op de laatste film waarin Black Widow te zien was, ‘Avengers: Endgame’, maar wél een blik op haar verleden.

Chronologisch gezien zullen de gebeurtenissen in ‘Black Widow’ zich afspelen vlak na die van ‘Captain America: Civil War’, die uitkwam in 2016. Uit de eerste beelden, die Disney zopas vrijgaf in een trailer, kunnen we al opmaken dat de mysterieuze Natasha een zus heeft. “We hebben onafgewerkte zaken”, klinkt het. “We moeten terug naar waar het allemaal begon... Het zal een interessante reünie worden.”

Naast Scarlett krijgen we ook andere bekende acteurs te zien, zoals Rachel Weisz (‘The Favourite’) en David Harbour (‘Stranger Things’). Johansson speelt de rol van Black Widow al tien jaar lang in de Marvel-franchise, maar dit wordt de eerste keer dat ze haar eigen film krijgt. De regie ligt in handen van Cate Shortland.



11 november: ‘No Time To Die’

Ja, ook het langverwachte ‘No Time To Die’, waarin Daniel Craig voor de laatste keer in de huid van James Bond kruipt, komt nog dit jaar in de zalen. Even vreesden de Britse media dat de film alsnog naar 2021 verplaatst zou worden, maar de studio bevestigde intussen dat de release gewoon doorgaat zoals gepland.



20 november: ‘Soul’

De release van Pixars nieuwste animatiefilm ‘Soul’ is verschoven naar november. De film met Jamie Foxx als de stem van jonge muzikant Joe zou eigenlijk op 19 juni uitkomen.

‘Soul’ was de laatste grote première die nog gepland stond voor de komende twee maanden. De film zou vergelijkbaar zijn met de andere Pixarhit ‘Inside Out’.

16 december: ‘Dune’

18 december: ‘West Side Story’

Deze musicalfilm van Steven Spielberg wordt een remake van de gelijknamige musical uit 1957, die al eens verfilmd werd in 1961. Ansel Elgort (bekend van ‘The Fault In Our Stars’ en ‘Baby Driver’) en Rachel Zegler vertolken respectievelijk de hoofdrollen Tony en Maria.

‘West Side Story’ is gebaseerd op Shakespeare’s ‘Romeo en Julia’ - maar dan in de jaren ‘50 van New York - en vertelt het verhaal over de White Jets en de Puerto Rico Sharks, twee bendes die elkaar niet kunnen uitstaan. Wanneer Tony, medeoprichter van de Jets, verliefd wordt op Maria, de zus van de Sharks-leider, heeft dat gevolgen voor iedereen.

23 december: ‘Top Gun: Marverick’

Tom Cruise (57) keert na 34 jaar terug als zijn personage Pete ‘Maverick’ Mitchell in ‘Top Gun: Maverick’. In de nieuwe film draagt Maverick de fakkel over en traint hij ‘Top Gun’-afgestudeerden voor een speciale missie. Daarbij ontmoet hij Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, de zoon van Maverick’s overleden vriend Goose. Met een onzekere toekomst en een bewogen verleden, moet hij zijn diepste angsten trotseren. Degenen die worden uitgekozen om mee te vliegen met de speciale missie, moeten tenslotte de ultieme opoffering brengen.

De originele ‘Top Gun’-film verscheen in 1986 met een piepjonge Tom Cruise (hij was toen amper 23 jaar, nvdr.) in de hoofdrol. Daarin zien we zijn personage Maverick die een opleiding volgt als gevechtspiloot. Zijn roekeloze attitude zorgt voor spanning, want de jonge knaap wil de beste zijn. Niet alleen dat, hij vecht ook voor de aandacht van vlieginstructrice Charlotte.



