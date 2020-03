Ondanks coronacrisis: Tom Cruise op de set van ‘Mission: Impossible 7' BDB

19 maart 2020

11u06

Bron: The Sun Film De opnames van 'Mission: Impossible 7' zijn opnieuw van start gegaan. Die waren eerder stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus. Tom Cruise toonde tijdens het filmen van de openingsscène dat hij nog steeds een stuntman pur sang is.

De 57-jarige acteur, die opnieuw in de huid kruipt van geheim agent Ethan Hunt, werd gespot terwijl hij gevaarlijke stunts uitvoerde. Zo manoeuvreerde hij een motor door enkel op het achterwiel te rijden. Daarnaast werden ook enkele straffe scènes gefilmd op de snelweg in een vintage Fiat 500. De oranje wagen werd achtervolgd door een helikopter en vatte uiteindelijk vuur.

De opnames van ‘Mission: Impossible 7' zouden normaal plaatsvinden in Venetië, maar dat plan werd gecanceld nadat het coronavirus lelijk huis hield in Italië. Cast en crew werden in allerijl geëvacueerd en er werd een Italiaanse set opgebouwd in de Longcross Studios in het Britse Surrey, in de buurt van Londen. Zo werd er onder meer een replica gebouwd van de Spaanse Trappen in Rome. ‘Mission: Impossible 7' zou normaal in de zomer van volgend jaar op het witte doek te zien moeten zijn.