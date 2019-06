Olivia Newton-John verkoopt haar iconische ‘Grease’-outfit voor 180.000 euro MVO

20 juni 2019

15u21 26 Celebrities Olivia Newton-John verkoopt enkele van haar iconische ‘Grease’-outfits in een veiling. Daarmee hoopt ze geld in te zamelen voor haar kankerbehandelingscentrum in Australië.

Eén van de outfits is het zwarte ensemble dat ze droeg aan het einde van de film, na haar overgang van braaf schoolmeisje naar sekssymbool. Olivia speelde Sandy Olson, en haar tegenspeler John Travolta vertolkte de rol van Danny Zuko. ‘Grease’ werd een wereldwijd box office-succes en lanceerde de carrières van beide acteurs.

Hoewel de broek en het jasje dat ze droeg apart verkocht worden, wordt verwacht dat de twee kledingitems samen minstens 180.000 euro zullen opbrengen. De volledige opbrengst gaat naar het Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre in Melbourne.

Andere items die ze van de hand doet tijdens de veilig zijn een script dat ze gebruikte tijdens de opnames van ‘Grease’ - en dat waarschijnlijk voor 3.400 euro verkocht zal worden - en haar lange roze jurk, die ze droeg tijdens de première van de film in 1978. In totaal worden er zo’n 200 items geveild.