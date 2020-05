Officieel bevestigd: nieuwe ‘Bad Boys 4’ is in de maak TDS

10 mei 2020

09u18

Bron: Collider 68 Film Goed nieuws voor de fans van de ‘Bad Boys’-films. Producent Jerry Bruckheimer bevestigt dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan het script voor ‘Bad Boys 4'. Of ook ‘onze’ Adil El Arbi en Bilall Fallah weer betrokken worden en w anneer de film precies moet verschijnen, werd nog niet bekend gemaakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We hadden een geweldige ervaring met de eerste prent, zowel door het ontwikkelingsproces met Sony-baas Tom Rothman en zijn team, als door het bewerkingsproces en het filmgebeuren”, zegt Jerry Bruckheimer tegen de gespecialiseerde filmsite Collider. “We hebben samen een film gecreëerd die zeer bevredigend was voor het publiek. We zouden het graag nog een keer doen, en ik denk ook dat mensen willen dat we het opnieuw doen. Daarom werken we momenteel aan het concept voor de vierde film.”

Van wiens hand het ‘Bad Boys’-script zal komen, verklapte Bruckheimer nog niet. Eerder gingen al geruchten de ronde dat er beroep wordt gedaan op Chris Bremner, de man achter het script van ‘Bad Boys for Life’. Daarnaast is ook de timing nog een groot vraagteken: door de coronacrisis heerst er grote onzekerheid en zijn filmstudio’s terughoudend om de releases van hun nieuwe titels op de kalender te zetten. Filmkenners vermoeden dan ook dat ‘Bad Boys 4' pas in 2022 in de zalen zal verschijnen.

Kaskraker

‘Bad Boys For Life’, die in januari dit jaar uitkwam, werd een ware kaskraker. De film, geregisseerd door onze eigen Adil El Arbi en Bilall Fallah, bracht wereldwijd zo’n 419 miljoen dollar in het laatje, omgerekend een slordige 386 miljoen euro. Daarmee staat de prent op vlak van opbrengsten momenteel wereldwijd op nummer één, want geen enkele film deed het beter. De concurrentie blijft voorlopig ook ver achter, want de tweede beste opbrengende film is ‘Sonic’, die 306 miljoen dollar (282 miljoen euro) binnen wist te halen.

LEES OOK:

‘Bad Boys For Life’ is voorlopig succesvolste film van 2020

Wereldwijde filmindustrie draait 9 miljard euro verlies