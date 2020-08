Officieel bevestigd: ‘John Wick’ krijgt nog minstens twee keer vervolg met Keanu Reeves TDS

07 augustus 2020

11u53

Bron: ANP 2 FILM Er komt een vijfde deel van de succesvolle filmreeks over huurmoordenaar John Wick. Dat maakte de CEO van filmstudio Lionsgate John Feltheimer bekend, meldt Deadline. Hoofdrolspeler Keanu Reeves (55) moet volgend jaar dan wel een tandje bijsteken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zijn namelijk plannen om deel 4 en 5 van de ‘John Wick’-reeks meteen na elkaar te maken. “We hopen dat we zowel John Wick 4 & 5 na elkaar kunnen filmen, zodra Keanu beschikbaar is volgend jaar”, aldus Feltheimer.

Het vierde deel van de John Wick-reeks zou oorspronkelijk in mei 2021 uitkomen, maar door de coronapandemie is de release uitgesteld tot mei 2022. Wanneer het vijfde deel moet uitkomen is nog niet bekend.

LEES OOK:

21 mei 2021 wordt Keanu Reeves Dag: de acteur is dan zowel te zien in ‘The Matrix 4’ als in ‘John Wick 4’

Keanu Reeves, de wereldster die altijd gewoon is gebleven