Oeps: Matthew McConaughey rookt per ongeluk echte joint op set TK

29 maart 2019

09u19

Bron: ANP 0 Film Acteur Matthew McConaughey heeft tijdens de opnames van de film ‘The Beach Bum’ per ongeluk een echte joint gerookt. Dat verklapte hij in de talkshow Late Night with Jimmy Kimmel. Nou ja, ‘per ongeluk’ kan je het niet echt noemen: tegenspeler Snoop Dogg verwisselde zijn nepjoint voor een echte.

‘The Beach Bum’ is een knotsgekke prent waarin McConaughey in de huid van Moondog kruipt, een rebellerende en ietwat onfrisse man die weigert te beantwoorden aan de verwachtingen van de samenleving. Zijn grootste doel in het leven: zoveel mogelijk high worden en plezier maken. In een van de scènes zet hij het dan ook op een blowen met Snoop Dogg’s personage Lingerie (ja, dat leest u goed). "Ik kwam die avond opdagen en ik liep naar de man die verantwoordelijk was voor de rekwisieten en ik zei: luister, ik heb mijn nepjoints met oregano nodig", blikt Matthew terug op de opnames. "De opname van de scène duurde acht minuten - een lange opname als je gewoon keihard aan het blowen bent. Achteraf kreeg ik opeens het gevoel dat het misschien geen nepjoint was.”

Lees verder onder de trailer.

Matthew wist meteen wie verantwoordelijk was voor de wisseltruc. “Snoop zei: ‘dat was geen fake wiet, dat was Snoop-wiet’.” De rest van de avond viel er geen land meer te bezeilen met de acteur. "Ik sprak geen woord Engels meer. Jij zei dat ik heel veel aan het rappen was", aldus Matthew, kijkend naar de rapper. "Je rapte dertien uur onafgebroken", antwoordde die droog.

Ondanks de avonturen op de set hebben de twee alleen maar positieve dingen over elkaar te zeggen. Ze werden dikke vrienden tijdens ‘The Beach Bum’, die deze week in première ging. "Ik denk dat Matthew en ik voor elkaar bestemd zijn", vindt Snoop zelfs. "Het heeft zo moeten zijn."

Het bewuste fragment begint aan minuut 6:45: