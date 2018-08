Oeps, 'Guardians Of The Galaxy'-acteur onthult grote spoiler over het lot van de personages MVO

31 augustus 2018

12u10 0 Film Als de titel het nog niet voldoende weergaf, wees dan gewaarschuwd: spoilers aan de horizon! En niet zomaar eentje. 'Guardians Of The Galaxy'-acteur Dave Bautista (49) onthulde namelijk per ongeluk wat het lot van de personages uit zijn franchise zal zijn, na de onheilspellende gebeurtenissen in 'Avengers: Infinity War'.

Laatste keer, als je het niet wil weten, keer dan nu terug. Zo niet: Bautista sprak zich voorbij tijdens een interview met 'Good Morning Britain'. Daar liet hij vallen dat zijn personage Drax en diens companen hun 'dood' aan het einde van 'Infinity War' zullen overleven. Goed nieuws dus, voor fans van de olijke groep ruimtewezens onder leiding van Chris Pratt.

"Je zal zeker nog véél meer van de Guardians zien in de volgens 'Avengers'-film die we al hebben opgenomen," vertelt hij, voor hij beseft wat hij net heeft verklapt. "Dat had ik waarschijnlijk niet mogen zeggen," gaat hij verder. "Maar uiteindelijk had ik al eens gezegd dat ik ook aan de vierde film meedeed en dat we ook druk bezig waren met een 'Guardians Of The Galaxy 3'-film. Fans zijn dan wel slim genoeg om de connectie te maken."

Het lot van die laatste film ziet er eigenlijk grijzer uit dan dat van de personages. Na het ontslag van schrijver en regisseur James Gunn is het project voor onbepaalde tijd uitgesteld, tot grote teleurstelling van Marvel-liefhebbers.

Toegegeven, het einde van 'Infinity War' was net iets té dramatisch om ook permanent te zijn. Al heeft Bautista nog niet bevestigd of ook 'Guardians'-lid Gamora, die niet verdwijnt aan het einde van de film, maar tot haar dood valt van een klif, ook onder de gelukkige overlevers valt. Er is dus wel degelijk nog wat mysterie over om voor naar de bioscoop te trekken.