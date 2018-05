Oeps: Australische ouders ontvluchten bioscoop na horror-foutje vlak voor kinderfilm MVO

02 mei 2018

11u01

Bron: Buzzfeed 0 Film In Innaloo, West-Australië, zal men zich de eerste vertoning van de 'Peter Rabbit'-film nog lang herinneren. Vele ouders zagen zich immers verplicht om samen met hun kroost die bioscoopzaal te ontvluchten, omdat er ongepaste beelden werden vertoond tijdens de reclame.

Een ongemakkelijke stilte viel over de bioscoopbezoekers toen de trailer voor 'Hereditary' begon te spelen. Vele gezinnetjes waren eropuit getrokken voor een gezellig avondje 'aahw'-zeggen bij de aanblik van Pieter Konijn, het bekende Britse tekenfilmfiguurtje dat in het leven werd geroepen door Beatrice Potter. Het laatste dat ze hadden verwacht tussen de trailers voor andere, gelijkaardige kinderfilms, was reclame voor een horrorfilm.

In de trailer was te zien hoe een man levend werd verbrand, een jongen zijn gezicht tegen een bureau sloeg tot hij bloedde, en het gezicht van een jongen werd opgegeten door mieren. 'Hereditary', met actrice Toni Colette in de hoofdrol, wordt één van de meest angstaanjagende films van het jaar genoemd.

"Je zag meteen dat dit niet voor kinderen bedoeld was", zegt één van de moeders die aanwezig was in de zaal. "Ik zag hoe verschillende ouders de oren van hun kinderen bedekten. Ze riepen naar achteren, naar de projectiekamer, in de hoop dat daar iemand aanwezig was die de trailer stop kon zetten. Sommige kinderen waren aan het huilen."

Toen de trailer maar niet ophield, besloten bepaalde ouders de zaal te ontvluchten om zo hun kinderen te kunnen kalmeren.

De uitbater van de bioscoop bood zijn verontschuldigingen aan voor het vooral, en schonk alle bioscoopgangers in de bewuste zaal een gratis filmticket.

"Een foutje dat kan gebeuren en al bij al goed is gecompenseerd", klinkt het bij een andere ouder. "Maar ondertussen zitten wij wél met een week vol slapeloze nachten omdat onze dochter nachtmerries heeft..."