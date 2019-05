Octavia Spencer over het belang van ‘Ma’: “Dit soort rollen is normaal gezien niet voor gekleurde vrouwen weggelegd” SD

21 mei 2019

18u38

In haar nieuwe film, 'Ma', laat Octavia Spencer (46) een hele nieuwe kant van zichzelf zien. Als de hoofdrolspeler in een horrorfilm slaat ze een weg in die normaal gezien niet weggelegd is voor gekleurde vrouwen, vertelt ze aan Variety.

“Lupita Nyong’o maakte haar gelijkaardige filmdebuut op Sundance (voor de thriller ‘Little Monsters’, red.), maar daarvoor en voor ‘Ma’, waren dit soort rollen niet echt beschikbaar voor gekleurde vrouwen. En volgens mij is het tijd dat dat verandert”, vertelt Octavia Spencer aan Variety. “Elke jonge actrice zou in een romantische komedie moeten kunnen spelen als ze dat wil, en in een horrorfilm als ze dat wil. Dus het is best opwindend dat ik nu eens iets kan spelen buiten die drie archetypes waarin mensen me altijd plaatsen.”

En dus vroeg Spencer regisseur Tate Taylor, met wie ze samenwerkte voor ‘The Help’, om hulp. “Taylor zei: ‘Ik heb een horrorfilm gevonden’, maar ik onderbrak hem. Ik zei: ‘Weet je, zwarte mensen sterven altijd in de eerste vijftien minuten van een horrorfilm’. En hij antwoordde: ‘Wel, je gaat hier niet alleen niet dood in de eerste vijftien minuten, maar je mag ook iedereen vermoorden.’ Ik dacht: ‘Oké, waar mag ik tekenen? Dat lijkt me interessant!’”

Autobiografisch

Regisseur Tate Taylor had oorspronkelijk een blanke vrouw in gedachten voor ‘Ma’, maar bood de rol toch aan aan zijn goede vriendin Spencer. “Ik houd gewoon van getalenteerde mensen en ze is mijn beste vrienden”, vertelt hij. “Ik ben gewoon blij dat ik kan helpen om dit geweldig idiote en koppige narratief te doorbreken waarin we leven." En op de vraag of hij zijn beste vriendin een sociopaat zag spelen, antwoordde hij lachend: “Goh, ik heb dit eerder gezien - we hebben zeven jaar lang samengewoond, dus ‘Ma’ is autobiografisch. Ik weet gewoon dat ze van dit soort onderwerpen houdt. Onze tv stond altijd op programma’s over moorden afgesteld, dus het was heel cool om haar de gelegenheid te geven om eens goed gek te doen.”

‘Ma’ is inderdaad helemaal anders dan de films waarin we de Oscarwinnares tot nu toe zagen. Spencer speelt een eenzame vrouw, Sue Anne, die een groep middelbare scholieren uitnodigt om in haar kelder te komen feesten. Maar al snel begint het mis te lopen.