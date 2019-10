Nu ook een nieuwe 'Beverly Hills Cop': Eddie Murphy werkt aan comeback SDE

04 oktober 2019

11u00

Bron: The Collider 0 Film Eddie Murphy (58) haalt nog een van zijn klassieke filmreeksen van onder het stof: nadat hij eerder al een vervolg op ‘Coming to America’ aankondigde, bevestigt de acteur nu dat er ook een vierde ‘Beverly Hills Cop’-film komt. Dat liet Murphy weten aan The Collider. De acteur lijkt daarmee bezig aan een heuse comeback.

De geruchten dat er een nieuwe ‘Beverly Hills Cop’ aan zat te komen, deden al langer de ronde. In een interview met The Collider bevestigt Eddie Murphy nu ook dat die geruchten kloppen. “Ja, we gaan dat doen na ‘Coming to America 2‘”, vertelt hij. “We doen ‘Beverly Hills Cop’ en het plan is om daarna opnieuw op het podium te kruipen en stand-up comedy te doen." De acteur gaat ook terug naar zijn roots en gaat het programma ‘Saturday Night Live’ presenteren. En daar heeft hij een goede reden voor. “Deze films en dan Saturday Night Live ... Ik bekijk ze als een soort boekensteun. Als ik zou beslissen dat ik voor eeuwig op de zetel wil blijven zetten, dan heb ik mijn carrière tenminste op een leuke manier afgesloten.”

Murphy’s carrière raakte begin deze eeuw in het slop na het spelen van talloze ‘komische’ rollen in commerciële en artistieke flops als ‘Norbit’ en ‘The Haunted Mansion’. Toen hij in 2006 tot zijn eigen grote ergernis naast een Oscarbeeldje greep (voor een meer serieuze rol in de musicalfilm ‘Dreamgirls’), verdween hij naar de achtergrond. Sindsdien deed hij vooral stemmenwerk. Nu promoot hij zijn meest recente film: ‘Dolemite Is My Name’, een biografische film over komiek Rudy Ray Moore. Die is vanaf 4 oktober te zien op Netflix.