Nu echt streep door filmfestival Cannes LOV

11 mei 2020

08u33

Bron: ANP 0 Film Na verschillende plannen voor uitstel of een aangepaste versie, heeft de organisatie van het filmfestival in Cannes de hoop opgegeven het evenement in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Dat laat festivaldirecteur Thierry Frémaux zondag weten in een interview met Screen Daily.

“Een festival is een collectief feest, een spektakel dat een publiek samenbrengt op een locatie, in dit geval met duizenden mensen op de Croisette”, aldus de Fransman. “Iedereen begrijpt dat dat dit jaar onmogelijk is.”

Waar andere festivals hebben gekozen voor een virtuele editie, kijkt Cannes naar de mogelijkheid om aan te haken bij filmfestivals die later in het jaar gepland staan, zoals dat van Venetië. Ook is de organisatie in gesprek met Franse bioscopen, om daar mogelijk toch een aantal screenings te kunnen laten doorgaan, zo schrijft Variety.

Het Filmfestival van Cannes zou eigenlijk deze week van start gaan. In maart kondigde de organisator aan dat het festival werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Frémaux en zijn team mikten er toen nog op eind juni alsnog de deuren van het Palais des Festivals te openen. Half april maakte de Franse president Macron echter bekend dat grote evenementen nog tot half juli verboden zijn in het land.

Frémaux maakt in het interview bekend dat het filmfestival wel alsnog de geplande selectie van dit jaar bekendmaakt. Dat gebeurt volgens hem begin juni.