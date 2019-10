Nu de opnames eindelijk zijn afgrond: dit was het brokkenparcours van de nieuwe ‘James Bond’-film TDS

26 oktober 2019

14u32

Bron: ANP/Eigen Berichtgeving 0 Film De opnamen voor de 25e ‘James Bond’-film zijn afgerond. Vrijdagavond werden de laatste scènes gedraaid, blijkt uit foto’s van hoofdrolspeler Daniel Craig en regisseur Cary Joji Fukunaga die werden gedeeld op de Instagram- en Twitteraccounts van 007.

“Tot in de bioscopen in april 2020", luidt het bijschrift. ‘No Time To Die’ wordt op 3 april verwacht in de Belgische bioscopen. Het is de laatste ‘James Bond’-film met Craig in de hoofdrol van superspion 007, maar ook hij weet naar verluidt niet hoe het avontuur eigenlijk afloopt. Het einde van de film is zo geheim, dat alleen Fukunaga de climax kent. De regisseur liet drie verschillende einden filmen en alleen hij weet welke er gebruikt wordt.

De cast en crew zal hoe dan ook opgelucht zijn dat de opnames eindelijk zijn afgerond. De nieuwste ‘Bond’-film wordt al vanaf de beginfase geplaagd door tegenslagen. Sommige mensen spreken zelfs van een vloek. Reden genoeg dus om eens alles op een tijdlijn te zetten.

Februari 2015

Nog voor de 24ste Bond-film, ‘Spectre’, in de zalen te zien is, begint de geruchtenmolen te draaien. Het verhaal van ‘Spectre’ zou doorlopen in een 25ste Bond-film, en dus zouden ook acteurs Lea Seydoux en Christoph Waltz hun rol hernemen.

Juni 2015

Het ziet ernaar uit dat ‘Bond 25' - zoals filmkenners de toekomstige film noemen - het zonder hoofdrolspeler Daniel Craig moet doen. In een interview met Time Out London vertelt hij dat hij “nog liever zijn polsen oversnijdt” dan voor de vijfde keer Bond te moeten spelen.

Februari 2016

De kranten blijven schrijven over Daniel Craig, en dus ziet de persverantwoordelijke van de acteur zich genoodzaakt om te vertellen dat Craig toch zal blijven. Ook producent Gregg Wilson bevestigt dat. Toch blijft de geruchtenmolen draaien: wie zou Craig - indien nodig - kunnen vervangen?

Mei 2016

Regisseur Sam Mendes laat weten dat hij ‘Bond 25' niet zal regisseren. In een interview met Deadline vertelt hij: “’Spectre’ brengt alle vier de films van Daniel samen in één slotverhaal, en voltooit een reis. Het voelt alsof er een volledigheid is die er niet was aan het einde van ‘Skyfall’, en dat maakt het nu anders. Ik heb deze reis voltooid.” Nu moeten de producenten van ‘Bond 25' dus niet alleen op zoek naar een mogelijke hoofdrolspeler, maar ook naar een nieuwe regisseur.

Juli 2017

Een eerste officiële mededeling over ‘Bond 25': de film zal in Amerika uitkomen op 8 november 2019. Veel meer info over cast en regisseur is er niet.

Augustus 2017

Daniel Craig neemt eindelijk een besluit. Tijdens een interview met Stephen Colbert laat hij weten dat hij nog een laatste keer in de huid van James Bond zal kruipen. “Het is nu al een paar maanden gaande”, zegt hij. “Dit is het. Ik wilde het op een hoogtepunt afsluiten. Ik kan niet wachten.”

Maart 2018

Danny Boyle bevestigt dat hij ‘Bond 25' zal regisseren, maar alleen als de producenten van de film ermee toestemmen dat John Hodge - met wie hij vaak samenwerkt - het scenario zal schrijven. In mei wordt dat nieuws ook door EON Productions bevestigd. De film zal opgenomen worden in Pinewood Studios en nog steeds op 8 november 2019 verschijnen in Amerika, en op 25 oktober 2019 in het Verenigd Koninkrijk.

Augustus 2018

De officiële Twitter-account van James Bond laat weten dat Danny Boyle niet langer de regisseur is van ‘Bond 25': “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli en Daniel Craig hebben vandaag aangekondigd dat Danny Boyle vanwege ‘creatieve meningsverschillen’ besloten heeft om ‘Bond 25' niet langer te regisseren.” Volgens Boyle lag het probleem bij meningsverschillen over het scenario, zo vertelt hij in Empire Magazine. “Ik werk in samenspraak met schrijvers en ben niet van plan om dat te verbreken. We waren erg goed bezig, maar ze wilden ons daar niet in volgen. Dus besloten we dat onze wegen zouden scheiden”, klinkt het. “Ik vond dat wat John Hodge, mijn schrijfpartner, en ik aan het doen waren, erg goed was. Het was nog niet klaar, maar het had erg goed kunnen worden. Je moet geloven in het proces en een deel daarvan is de band die ik heb met mijn schrijver.”

Volgens de krant The Telegraph waren er ook problemen tussen Daniel Craig en Danny Boyle: “Craig heeft erg veel inspraak in de casting-beslissingen”, vertelt een bron. “Geen enkele Bondgirl wordt gekozen zonder dat hij haar goedkeurt. Zo koos hij bijvoorbeeld Eva Green als Bondgirl voor ‘Casino Royale’, en dat deed hij bij alle Bondgirls waarmee hij gewerkt heeft. Het zegt veel dat de producenten Craigs naam toevoegden aan het persbericht toen Boyle ontslagen werd.”

September 2018

Cary Joji Fukunaga vervangt Danny Boyle als regisseur. De releasedatum wordt verlaat: naar 14 februari 2020. De productie zal beginnen op 4 maart 2018. Ook Neal Purvis en Robert Wade, die oorspronkelijk aangetrokken waren om het scenario te schrijven, mogen terug aan de slag. Het is niet duidelijk of ze helemaal opnieuw zullen beginnen, of verbeteringen zullen aanbrengen aan het script van Hodge.

December 2018

Cary Fukunaga bevestigt dat acteurs Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw en Naomie Harris allemaal hun rol uit ‘Spectre’ zullen hernemen.

Februari 2019

Het script blijft voor problemen zorgen. Extra schrijvers worden aangeworven om het scenario te verbeteren, en de releasedatum wordt nog maar eens verplaatst: naar 8 april 2020. Insiders maken zich behoorlijk zorgen over de film: “Er ligt geen script klaar, er is zelfs nog geen titel voor de film. Het enige wat de schrijvers weten is dat het verhaal begint met een gepensioneerde James Bond, die het niet ziet zitten om terug voor de geheime dienst te gaan werken. Hij woont nu in Jamaica omdat hij daar spirituele rust wil vinden. Behalve dat is er níks om op voort te gaan. Ze zijn gewoon te snel aan de film begonnen omdat ze vreesden dat Craig zichzelf binnen een paar jaar te oud zou vinden om nog mee te doen.”

April 2019

Nog een nieuwe schrijver wordt ingehuurd: Phoebe Waller-Bridge, die furore maakte met ‘Killing Eve’ en ‘Fleabag’, mag proberen om de vrouwelijke personages te verbeteren en wat humor toe te voegen. Het lijkt alsof ‘Bond 25' eindelijk terug op het juiste spoor zit.

Mei 2019

De opnames van ‘Bond 25' zijn eindelijk begonnen, maar het loopt serieus mis: Daniel Craig loopt een enkelblessure op en moet geopereerd worden. Volgens een bron van The Sun trok de 51-jarige Craig een sprintje tijdens een van de laatste opnames in Jamaica en gleed hij daarbij uit. Hij kwam vervelend terecht. “Hij had veel pijn en klaagde over zijn enkel”, zegt de bron. “Hij reageerde uitermate boos. Hij gooide zijn jas op de grond uit pure frustratie.” De acteur is onmiddellijk naar de Verenigde Staten gebracht, waar hij is onderzocht door dezelfde specialist die ook de enkelblessure van Tottenham Hotspur-spits Harry Kane behandelde. De opnames zijn stilgelegd.

Juni 2019

Op 4 juni loopt een stunt in de Pinewood Studios in Buckinghamshire compleet mis. Een explosie zorgt ervoor dat een deel van de set instort en op een crewlid terechtkomt. De man raakt gewond. “Het was complete chaos”, vertelt een bron aan The Sun. “Er waren drie grote explosies en een deel van het dak werd weggeblazen, net als enkele muren van de set.”

De vertragingen zorgen voor nog meer problemen. Rami Malek, die de slechterik zal spelen in de nieuwe Bond-film, heeft zo’n druk schema dat hij aan een nieuwe film zal beginnen wanneer Craig uit ziekteverlof komt. Wanneer de twee dan hun gemeenschappelijke scènes zullen filmen, is nog maar de vraag. “Ze moeten nog een moment vinden waarop Daniel en Rami samen zullen filmen”, zegt een bron aan The Sun. “Je kan geen Bond-film hebben waarin 007 de slechterik niet confronteert, dus het is logistiek een complete nachtmerrie. Ze bekijken het hele schema opnieuw en doen alles wat ze kunnen om het te doen slagen, maar de productie zal nu nog verder worden opgeschroefd.”