Nu de nieuwe trailer van 'Mamma Mia: Here We Go Again' er is: dit zijn de 20 beste musicalsongs van de laatste 20 jaar TC

13 mei 2018

10u00 1 Film Afgelopen week werd de nieuwe trailer van 'Mamma Mia: Here We Go Again' gelanceerd. Die film wordt de opvolger van de eerste, erg succesvolle, 'Mamma Mia' uit 2008. De musical komt in juli bij ons in de zalen en bewijst nogmaals dat dit filmgenre, tot spijt van wie er van gruwt, weer helemaal terug is. Het succes wordt misschien verklaard doordat het muzikaal ook helemaal up to date is. Want vooral de laatste jaren leveren die films vaak frisse songs op die niet zelden hoog in de hitparades belanden. Reden genoeg voor ons om een lijstje te maken. De 20 beste musicalsongs van de laatste 20 jaar? Dit is onze, misschien wel eigenzinnige, keuze.

Beginnen op plaats 20 doen we met 'Mamma Mia' uit 'Mamma Mia' (2008). Gezongen door Meryl Streep, maar uiteraard wel een nummer van ABBA. En bijgevolg wordt hier een beetje bedrogen. Want de songs van die Zweedse band waren natuurlijk al grote hits nog voor die in de musical opdoken. Anderzijds bewijzen ze ook dat ze perfecte musicalliedjes kunnen zijn. Op 19 belandt 'And I'm Telling You I'm Not Going' uit 'Dreamgirls' (2006). De prachtige ballade van Jennifer Hudson die haar hielp om een Oscar in de wacht te slepen. Op 18 'All That Jazz' uit 'Chicago' (2002). Misschien wel het meest klassieke musicalliedje in deze lijst. De 17de plaats is voor 'For the First Time and Forever' uit 'Frozen', jawel. Verrassend laag volgens sommigen zal wel deze 'I Dreamed a Dream' uit 'Les Misérables' (2012) staan. Slechts op de 16 plaats omdat we vinden dat er nog een beter nummer in die musical zit. Op 15 het aangrijpende 'Oppurtunity' van actrice Quvenzhané Wallis uit de 'Annie'-remake van 2014. Net onder 'Come Alive' uit 'The Greatest Showman' (2017) die, hou je vast, drie liedjes in deze lijst verdient. Wat ons naadloos bij plaats 13 brengt en die is voor 'Your Song' uit 'Moulin Rouge!' (2001). Een hit van Elton John, maar in de film gezongen door Ewan McGregor. Op 12 krijgen we 'A Lovely Night' uit 'La La Land'. En net niet in de top 10 eindigt Christina Aguilera met 'Show Me How To Be Burlesque' uit 'Burlesque'. En bij die hieronder staande top 10 trakteren we jullie ook op de clips.

10. The Cup Song ('Pitch Perfect' - 2012)

Geen aangrijpende ballade. Deze 'Cup Song', ofte 'When I'm Gone' van Anna Kendrick, werd immers niet alleen overal meegezongen. Hij zorgde er ook voor dat de halve wereld met plastic bekers begon te jongleren. Een liedje dat een hype veroorzaakt verdient een plaats in de top 10.

9. Confident ('Leap!' - 2016)

'Leap!' (bij ons 'Ballerina'), bleef misschien een beetje onder de radar bij het grote publiek, maar lokte wel de vrouwelijke helft van het kleine grut naar de cinema. En die vielen massaal voor de danshit 'Confident' van Demi Lovato. Een on-musical hippe song.

8. This City is Yours ('Annie' - 2014)

Geen remake van een typisch liedje uit de originele 'Annie'. Het strafste liedje uit de 'Annie' van 2014 is wel deze coole hiphopsong van Jamie Foxx.

7. This is Me ('The Greatest Showman' - 2017)

De hitsingle uit de meest recente succesvolle musical. En toch niet het beste nummer van die film in dit lijstje. Maar deze song van Keala Settle verdient uiteraard wel een plaats in de top 10. Al was het maar om de boodschap die ze brengt.

6. On My Own (Les Misérables - 2012)

Niet 'I Dreamed a Dream', ooit mee de geschiedenis in gezongen door Susan Boyle in 'Britain's Got Talent' is het hoogst scorende liedje uit 'Les Mis'. Wel deze 'On My Own'. Wegens het meest breekbare liedje uit de musical. Ook in andere talen blijft dit liedje overeind. Zo zong Chadia Cambie ooit een mooie Vlaamse verie in de livemusical.

5. City of Stars ('La La Land' - 2016)

'La La Land', de film die een ode bracht aan de klassiek filmmusicals uit het Hollywood van de gouden jaren, leverde enkele pareltjes op. Deze ode aan Hollywood van Ryan Gosling en Emma Stone is misschien wel het mooiste.

4. Tale as Old as Time ('Beauty and the Beast' - 2017)

Oké, misschien niet echt een nieuw liedje. Want dit zat ook al in de originele animatiefilm uit 1991. Maar omdat een song niet romantischer kan zijn dan deze, belandt die toch in onze lijst.

3. Can't Stop the Beat ('Hairspray' - 2007)

Het swingt, het knalt én er is John Travolta als travestiet. Meer heeft een musicalliedje niet nodig om een blijvende indruk te maken.

2. The Greatest Showman ('The Greatest Showman' - 2017)

Met een knal openen. Dat doet 'The Greatest Showman' met dit liedje. Met de dramatische whoa whoa whoa's en de indrukwekkend zingende Hugh Jackman. Dat Wolverine kon zingen zagen we al in 'Les Misérables', maar hier merk je pas echt dat hij van opleiding een musical-acteur is.

Let it Go ('Frozen' - 2013)

Ja, we beseffen het. Deze song van Idina Menzel heeft evenveel lovers als haters. Maar laten we een kat een kat noemen: welke musicalsong werd de laatste jaren net zo'n grote hit als deze 'Let it Go'? Welk liedje wordt overal ter wereld en vaak ook in de lokale taal net zo spontaan meegezongen als dit deuntje? Er komt werkelijk geen enkel liedje in de buurt. Voor zij die het er niet mee eens zijn (en bij uitbreiding met onze hele lijst): denk aan de Nederlandstalige tekst van dit liedje en laat het los...