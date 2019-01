Noorwegen geeft 5 miljoen euro om opnames 25ste Bond-film daar te laten plaatsvinden SD

25 januari 2019

14u24 1 Film De nog ongetitelde 25ste James Bond-film zal gedeeltelijk worden opgenomen in Noorwegen. Dat heeft het Noorse Filminstituut vrijdag bekendgemaakt. Het instituut geeft de film daarvoor een subsidie van 47 miljoen kronen (zo'n 5 miljoen euro).

James Bond zoekt het in zijn nieuwe film in het Hoge Noorden. Noorwegen werd geselecteerd als een van de locaties voor de actieprent, en had daar maar liefst 47 miljoen kronen (zo’n 5 miljoen euro) voor over. Nooit eerder gaf het filmfonds zoveel geld aan een buitenlandse productie.

Over de nieuwste Bond-film, die in de wandelgangen simpelweg ‘B25' genoemd wordt, is nog niet veel bekend. Regisseur Danny Boyle werd eerder dit jaar door de producenten aan de kant gezet wegens meningsverschillen. Cary Joji Fukunaga, die eerder al ‘True Detective’ regisseerde, nam zijn functie over. Daniel Craig hield de spanning er lang in, maar bevestigde dan toch dat hij voor de allerlaatste keer opnieuw in de huid van de Britse superspion zou kruipen. Ook Bond-girl Lea Seydoux, Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q en Naomie Harris als Miss Moneypenny zouden allemaal hun rol uit de vorige film opnieuw opnemen. In de wandelgangen wordt Rami Malek, die nu hoge ogen gooit als Freddy Mercury in de biopic ‘Bohemian Rhapsody’, genoemd als mogelijke slechterik. De opnames zouden evenwel in maart van start gaan, zodat de film begin 2020 in de bioscoop kan verschijnen.