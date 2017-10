Noors actrice-model: "Weinstein verkrachtte me in Londens hotel" LB

Bron: AP 0 REUTERS Natassia Malthe: "Ik zat op het bed met hem te praten toen hij me achterover duwde en me verkrachtte. Er was geen sprake van instemming en hij gebruikte geen condoom". Film De Noorse actrice en model Natassia Malthe stelt dat filmproducent Harvey Weinstein haar in 2008 verkrachtte in een Londens hotel, nadat de twee elkaar hadden ontmoet op een afterparty van de uitreiking van de Bafta's, de Britse Oscars. Het is de jongste beschuldiging aan het adres van de in ongenade gevallen Hollywoodbons.

Malthe (43) speelde in tientallen films en verklaarde tijdens een persconferentie dat ze als woordvoerster voor LG werkte toen ze Weinstein ontmoette. Ze verklaarde dat ze onder druk van Weinstein zei in welk hotel ze verbleef. In het Sanderson Hotel werd ze gewekt door "herhaaldelijk gebonk" op haar deur en iemand die schreeuwde: "Doe de deur open, Natassia Malthe, het is Harvey Weinstein". Ze verklaarde dat ze zich vernederd voelde en de deur opendeed. Daarna gaf Weinstein haar te kennen dat seks met hem haar een rol in een film zou opleveren, waarna hij begon te masturberen. "Ik zat op het bed met hem te praten toen hij me achterover duwde en me verkrachtte. Er was geen sprake van instemming en hij gebruikte geen condoom", verklaarde Malthe.

"Ik bleef stofstijf liggen, deed mijn ogen dicht en wenste dat het snel voorbij zou zijn. Ik was als een lijk. Na afloop voelde ik enkel walging". Daags na de verkrachting ontving Malthe naar eigen zeggen een script, waarna ze naar Los Angeles terugkeerde. Daar werd haar voorgehouden dat ze een rol zou krijgen in de film 'Nine', een film die Weinstein produceerde en waarin de hoofdrollen door Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman en Judi Dench worden vertolkt.

"Ondankbare k*t"

Malthe verklaarde dat Weinstein haar in Los Angeles uitnodigde in het Beverly Hills Hotel, waar ook een assistent aanwezig zou zijn. In plaats daarvan vroeg hij haar mee te doen aan een triootje met een andere vrouw. Dat weigerde ze en toen ze hem later belde om te zeggen dat een rol in een film haar dat niet waard was, werd Weinstein boos en noemde hij haar "een ondankbare k*t".

EPA Harvey Weinstein.

"Ik was al door andere machtige mannen in Hollywood seksueel lastiggevallen, maar mijn ervaringen met Harvey waren de ergste", voegde Malthe er aan toe. Haar advocate Gloria Allred zei dat Malthe overweegt alsnog klacht tegen Weinstein in te dienen. Dat zou zeker de zesde beschuldiging van verkrachting aan het adres van Weinstein (65) zijn.